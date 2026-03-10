Premios Oscar 2026: Fecha, hora y dónde ver la gala más esperada del cine en vivo

Los fanáticos del cine podrán disfrutar de la transmisión en vivo entre las 4:00 y 5:00 de la tarde en Honduras. Para quienes deseen disfrutar de cada detalle de la premiación la plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max) será su mejor aliada, ya que se ha posicionado como la opción principal. No obstante, se podrá ver a través de televisión por cable en la cadena TNT.

Tegucigalpa, Honduras.- Comenzó la cuenta regresiva para la edición número 98 de los premios Oscar 2026 , gala que se realizará en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles este domingo 15 de marzo. ¿Cuándo y dónde ver la gala en vivo en Honduras? Aquí te lo detallamos.

Cabe destacar que para el público internacional, las opciones de acceso se han expandido. En Estados Unidos, la cobertura estará en el canal ABC y su aplicación; sin embargo, por primera vez, la plataforma Hulu emitirá la ceremonia en directo, sumándose a otras alternativas como FuboTV.

La jornada arrancará oficialmente con el desfile de las estrellas. La alfombra roja comenzará aproximadamente una hora antes de la gala principal, permitiendo a la audiencia presenciar el arribo de los nominados. Además, el pre-show liderado por Amelia Dimoldenberg iniciará 90 minutos antes y podrá seguirse mediante ABC News Live.

Por segunda ocasión, el carismático Conan O’Brien asumirá el rol de conductor. Fiel a su estilo, el anfitrión bromeó sobre su regreso tras haberlo anunciado en mayo de 2025.

La competencia por la estatuilla a Mejor Película este año es feroz. La cinta "Pecadores" lidera la carrera con un total de 16 nominaciones, seguida de cerca por títulos que han cautivado a la crítica como "Una batalla tras otra", "Marty Supremo", "Frankenstein" y "Valor sentimental".

En la categoría de Mejor Dirección, el talento es diverso. Sobresalen nombres como Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo) y Ryan Coogler (Pecadores), quienes buscarán alzarse con el máximo reconocimiento detrás de cámaras en una edición marcada por propuestas cinematográficas arriesgadas.

La terna de Mejor Actor Protagonista reúne a leyendas y nuevas promesas: Timothée Chalamet (Marty Supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Michael B. Jordan (Pecadores) se perfilan como los grandes favoritos de la noche.

Por el lado de las actrices, la contienda no es menos intensa. Las miradas están puestas sobre Jesse Buckley por su papel en Hamnet y Emma Stone por su interpretación en Bugonia, en un año donde las actuaciones femeninas han recibido elogios unánimes de distintos sectores de la crítica.

Hasta ahora se han confirmado presentaciones musicales de impacto, como el tema "Golden" de Las guerreras K-Pop, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, y la pieza "I Lied to You" de la película Pecadores, en la voz de Miles Caton.

Además de los premios principales, la lista de nominados abarca una amplia gama de producciones que incluyen "F1", "El agente secreto", "Sueños de trenes" y "Blue Moon", junto con destacadas obras en las categorías de animación, documentales y cine internacional.