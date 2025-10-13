  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Netflix publica el primer tráiler de la serie "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero"

Con material inédito, testimonios íntimos y un recorrido por su ascenso al estrellato, la producción busca rendir homenaje al hombre detrás del mito

  • 13 de octubre de 2025 a las 11:38
Netflix publica el primer tráiler de la serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

El avance, ya disponible en las plataformas de Netflix y YouTube, revela imágenes nunca vistas del artista mexicano.

 Fotos: Netflix.

Ciudad de Juárez, México.- Netflix presentó hoy el tráiler oficial de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, una serie documental que promete mostrar como nunca antes la vida del ícono de la música mexicana.

¿Cuándo se estrena la serie de Juan Gabriel en Netflix? Aquí todos los detalles

Con material inédito, testimonios íntimos y un recorrido por su ascenso al estrellato, la producción busca rendir homenaje al hombre detrás del mito.

El avance, ya disponible en las plataformas de Netflix y YouTube, revela imágenes nunca vistas del artista, grabaciones personales y entrevistas que desnudan la dualidad entre el personaje público y el ser humano que habitaba detrás de él.

El documental promete abordar tanto sus momentos de gloria como sus luchas internas, mostrando a un Juan Gabriel más humano, vulnerable y auténtico.

El título “Debo, puedo y quiero” funciona como una declaración de principios, reflejando la filosofía con la que el intérprete de “Amor eterno” enfrentó la vida y la fama: la convicción de hacer lo que debía, el poder para lograrlo y el deseo que lo movía a romper barreras.

Instagram

El legado del “Divo de Juárez”

A través de los capítulos, la serie repasará los inicios humildes de Alberto Aguilera Valadez, su transformación en el fenómeno musical conocido como Juan Gabriel, y la huella imborrable que dejó en la música latina.

También mostrará cómo su estilo rompió esquemas y desafió prejuicios, convirtiéndolo en un referente de libertad artística y emocional.

Netflix revela la fecha de Bridgerton 4: El romance de Benedict y Sophie llega en dos partes

El documental promete una mirada profunda sobre el artista que trascendió géneros, generaciones y fronteras, con una sensibilidad única para convertir el dolor en arte.

Su trayectoria —que incluye más de 1,800 canciones, decenas de discos y millones de copias vendidas— es revisitada desde el prisma de su entorno más cercano y de archivos personales nunca antes compartidos.

Un estreno que despierta nostalgia

El anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores del “Divo de Juárez”, quienes ven en esta serie una oportunidad para reencontrarse con su ídolo y descubrir aspectos desconocidos de su historia.

A casi una década de su partida, Juan Gabriel sigue vivo en la memoria colectiva y en las voces que aún corean sus canciones.

Top 10: las mejores series para ver en Netflix, según la crítica, este 2025

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” llegará próximamente al catálogo de Netflix, específicamente el 30 de octubre, sumándose a las producciones que celebran la vida de grandes figuras de la música latinoamericana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias