Netflix publica el primer tráiler de la serie "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero"

Ciudad de Juárez, México.- Netflix presentó hoy el tráiler oficial de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, una serie documental que promete mostrar como nunca antes la vida del ícono de la música mexicana.
Con material inédito, testimonios íntimos y un recorrido por su ascenso al estrellato, la producción busca rendir homenaje al hombre detrás del mito.
El avance, ya disponible en las plataformas de Netflix y YouTube, revela imágenes nunca vistas del artista, grabaciones personales y entrevistas que desnudan la dualidad entre el personaje público y el ser humano que habitaba detrás de él.
El documental promete abordar tanto sus momentos de gloria como sus luchas internas, mostrando a un Juan Gabriel más humano, vulnerable y auténtico.
El título “Debo, puedo y quiero” funciona como una declaración de principios, reflejando la filosofía con la que el intérprete de “Amor eterno” enfrentó la vida y la fama: la convicción de hacer lo que debía, el poder para lograrlo y el deseo que lo movía a romper barreras.
El legado del “Divo de Juárez”
A través de los capítulos, la serie repasará los inicios humildes de Alberto Aguilera Valadez, su transformación en el fenómeno musical conocido como Juan Gabriel, y la huella imborrable que dejó en la música latina.
También mostrará cómo su estilo rompió esquemas y desafió prejuicios, convirtiéndolo en un referente de libertad artística y emocional.
El documental promete una mirada profunda sobre el artista que trascendió géneros, generaciones y fronteras, con una sensibilidad única para convertir el dolor en arte.
Su trayectoria —que incluye más de 1,800 canciones, decenas de discos y millones de copias vendidas— es revisitada desde el prisma de su entorno más cercano y de archivos personales nunca antes compartidos.
Un estreno que despierta nostalgia
El anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores del “Divo de Juárez”, quienes ven en esta serie una oportunidad para reencontrarse con su ídolo y descubrir aspectos desconocidos de su historia.
A casi una década de su partida, Juan Gabriel sigue vivo en la memoria colectiva y en las voces que aún corean sus canciones.
“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” llegará próximamente al catálogo de Netflix, específicamente el 30 de octubre, sumándose a las producciones que celebran la vida de grandes figuras de la música latinoamericana.