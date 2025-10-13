Netflix publica el primer tráiler de la serie "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero"

Ciudad de Juárez, México.- Netflix presentó hoy el tráiler oficial de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” , una serie documental que promete mostrar como nunca antes la vida del ícono de la música mexicana.

Con material inédito, testimonios íntimos y un recorrido por su ascenso al estrellato, la producción busca rendir homenaje al hombre detrás del mito.

El avance, ya disponible en las plataformas de Netflix y YouTube, revela imágenes nunca vistas del artista, grabaciones personales y entrevistas que desnudan la dualidad entre el personaje público y el ser humano que habitaba detrás de él.



El documental promete abordar tanto sus momentos de gloria como sus luchas internas, mostrando a un Juan Gabriel más humano, vulnerable y auténtico.

El título “Debo, puedo y quiero” funciona como una declaración de principios, reflejando la filosofía con la que el intérprete de “Amor eterno” enfrentó la vida y la fama: la convicción de hacer lo que debía, el poder para lograrlo y el deseo que lo movía a romper barreras.