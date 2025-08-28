¿Cuándo se estrena la serie de Juan Gabriel en Netflix? Aquí todos los detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix confirmó el estreno de la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", un proyecto que promete mostrar aspectos jamás revelados de la vida artística y personal del cantante.
La producción consta de cuatro episodios y está dirigida por María José Cuevas, con la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, equipo detrás de "La dama del silencio. El caso Mataviejitas".
El trabajo recurre a archivos personales, grabaciones privadas y fotografías registradas por el propio Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila del intérprete de "Buenos días señor sol".
De acuerdo con la sinopsis oficial, gran parte de este material nunca había sido compartido públicamente, lo que permite acercarse a un retrato más humano y sensible del Divo de Juárez.
La serie reconstruye su recorrido desde los años de infancia en Ciudad Juárez hasta su consagración como uno de los compositores e intérpretes más influyentes de Latinoamérica.
También revisa las dificultades que atravesó antes de convertirse en un artista capaz de trascender fronteras y romper estigmas sociales a través de su música.
Sobre el artista...
Aguilera Valadez, popularmente conocido como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, en 1950.
A lo largo de su carrera compuso más de 1,800 canciones y vendió millones de discos, convirtiéndose en una de las voces más icónicas de la música en español.
Su fallecimiento en 2016 dejó un vacío profundo en la escena artística, pero su legado continúa vigente.
Con esta nueva docuserie, su figura regresa para dialogar con nuevas generaciones y reafirmar la huella que dejó en la cultura popular.