¿Cuándo se estrena la serie de Juan Gabriel en Netflix? Aquí todos los detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix confirmó el estreno de la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", un proyecto que promete mostrar aspectos jamás revelados de la vida artística y personal del cantante.

La producción consta de cuatro episodios y está dirigida por María José Cuevas, con la producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, equipo detrás de "La dama del silencio. El caso Mataviejitas".

El trabajo recurre a archivos personales, grabaciones privadas y fotografías registradas por el propio Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila del intérprete de "Buenos días señor sol".