Juan Gabriel “era misógino”, afirma el exmánager de “El Divo de Juárez”

Esto porque “JuanGa” no congeniaba con las mujeres; “eso es una mentira, Alberto era misógino”, declaró el entrevistado.

¿Fueron pareja?, consultó el periodista de espectáculos, a lo que Martínez respondió: “puede ser un sí o puede ser un no, quién sabe. Fue mi gran amigo”.

En otra parte de la charla, Martínez afirmó que el artista no cumplió un rol de padre como tal, sino que como proveedor.

“Alberto era el mejor proveedor, amaba a sus hijos, no lo voy a negar, pero así que fuera un padre normal, no. Cuando iban a las giras no los quería tenerlos cercas porque él tenía otros compromisos”.

Cabe destacar que el mexicano tuvo cinco hijos: uno biológico y cuatro adoptados.