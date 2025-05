¿Boda secreta? Ana María Polo se sincera sobre su 'matrimonio' con Ana Gabriel

"Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez (...) ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”, expresó.

A lo largo de 2024, Ana Gabriel también ha estado rodeada de especulaciones en torno a su vida personal.

En junio, apareció luciendo un anillo que disparó conjeturas sobre una posible boda con una fan peruana. Sin embargo, semanas más tarde, en agosto, la propia cantante ironizó sobre los rumores en una declaración recogida por POSTAmx.

“Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto. Lo he dicho siempre: mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”.

Aquí, la entrevista de la doctora Polo.