Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra Julio César, hermano menor de Juan Diego Zelaya, por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido en la cuesta de la Virgen, que dejó 10 personas fallecidas y más de una veintena de heridos.
La confirmación fue realizada por el propio Juan Diego Zelaya, quien mediante un mensaje en sus redes sociales informó que su hermano enfrentará el proceso judicial y manifestó su respaldo a que las autoridades investiguen lo ocurrido.
"El Ministerio Público presentará requerimiento fiscal en contra de Julio César, mi hermano menor. Así debe ser: que la justicia investigue y decida", expresó Zelaya.
El edil capitalino también manifestó su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos en el accidente, así como con las personas que resultaron lesionadas y continúan afectadas por lo ocurrido.
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Quiero reiterar mi solidaridad con las familias que perdieron un ser querido en el accidente de ayer en la cuesta de la virgen así como los que sufrieron lesiones y se encuentran afectados. A la vez, informarles queel Ministerio Público presentará requerimiento fiscal en contra de Julio César, mi hermano menor. Así debe ser: que la justicia investigue y decida. Mi hermano atraviesa un momento doloroso y complejo. Como familia estaremos allí para acompañarlo confiando plenamente que se aplique la ley y se respete el debido proceso. Es mi hermano y como familia nos duele mucho lo que está pasando . Pero, la ley es la ley. Somos una familia creyente y temerosa de Dios. Pedimos a él por el alma de los fallecidos, porque sus familias puedan encontrar paz y consuelo ante tanto dolor y porque la justicia obre con imparcilaidad y transparencia.— Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) November 29, 2026
En su mensaje, reconoció que su hermano atraviesa una situación difícil y aseguró que, como familia, estarán a su lado durante el proceso, aunque reiteró su confianza en que se aplique la ley y se respete el debido procedimiento.
"Es mi hermano y como familia nos duele mucho lo que está pasando. Pero, la ley es la ley", manifestó Juan Diego Zelaya al referirse a la situación que enfrenta su familiar.
Asimismo, señaló que espera que el caso sea tratado con imparcialidad y transparencia, sin que los vínculos familiares interfieran en las actuaciones de las autoridades.
"Somos una familia creyente y temerosa de Dios. Pedimos a él por el alma de los fallecidos, porque sus familias puedan encontrar paz y consuelo ante tanto dolor y porque la justicia obre con imparcialidad y transparencia", agregó.
El accidente ocurrido en la cuesta de la Virgen dejó un saldo de 10 personas fallecidas y más de 20 heridas, en una tragedia que provocó consternación por la cantidad de víctimas y las consecuencias para las familias afectadas.