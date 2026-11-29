Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público presentará un requerimiento fiscal contra Julio César, hermano menor de Juan Diego Zelaya, por su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito ocurrido en la cuesta de la Virgen, que dejó 10 personas fallecidas y más de una veintena de heridos.

La confirmación fue realizada por el propio Juan Diego Zelaya, quien mediante un mensaje en sus redes sociales informó que su hermano enfrentará el proceso judicial y manifestó su respaldo a que las autoridades investiguen lo ocurrido.

"El Ministerio Público presentará requerimiento fiscal en contra de Julio César, mi hermano menor. Así debe ser: que la justicia investigue y decida", expresó Zelaya.

El edil capitalino también manifestó su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos en el accidente, así como con las personas que resultaron lesionadas y continúan afectadas por lo ocurrido.

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