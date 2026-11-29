Barcelona, España.- El FC Barcelona cumplió con su tarea este domingo y derrotó 5-1 al Deportivo La Coruña en condición de visitante, resultado que le permite consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga de España.

Los dirigidos por Hansi Flick llegaron a 39 puntos después de 14 jornadas, producto de 13 victorias y una derrota. Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha (3) marcaron los goles del conjunto azulgrana, que aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja.