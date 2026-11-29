Barcelona, España.- El FC Barcelona cumplió con su tarea este domingo y derrotó 5-1 al Deportivo La Coruña en condición de visitante, resultado que le permite consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga de España.
Los dirigidos por Hansi Flick llegaron a 39 puntos después de 14 jornadas, producto de 13 victorias y una derrota. Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha (3) marcaron los goles del conjunto azulgrana, que aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja.
El equipo merengue cayó 2-1 ante el Alavés y se quedó con 33 unidades, seis menos que el Barcelona. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 34 puntos, mientras que el Real Betis es cuarto con 27.
La Real Sociedad completa los primeros cinco puestos con 22 unidades, en una clasificación que comienza a tomar forma después de 14 jornadas.
Barcelona manda en España y ahora tiene una ventaja importante sobre sus principales perseguidores en la lucha por el título.
Tabla de posiciones
Así marcha la tabla de posiciones de LaLiga de España.