Olancho, Honduras.- Tras el pitazo final en el estadio Juan Ramón Brevé, el asistente técnico de Motagua , Junior Izaguirre , compareció ante los medios de comunicación y analizó la derrota del conjunto azul. El segundo al mano del mimado reconoció que la expulsión condicionó el desarrollo del encuentro y que jugar con un hombre menos terminó pasándoles factura.

Izaguirre también lamentó no haber conseguido la clasificación directa a las semifinales, un objetivo que el Ciclón tenía al alcance, pero que se escapó tras caer ante los olanchanos. Ahora, Motagua deberá cambiar el chip y concentrarse en la serie de repechaje frente a los Lobos de la UPNFM .

El asistente técnico aseguró que el equipo está consciente de los errores individuales y colectivos que debe corregir, además del desgaste físico que ha representado competir en dos torneos. Sin embargo, dejó claro que el objetivo sigue intacto y que buscarán superar esta llave para meterse entre los cuatro mejores del torneo Apertura 2026 .

¿Qué valoración hace del partido y cuánto condicionó la expulsión?

Creo que tuvimos un primer tiempo parejo. Tuvimos oportunidades, metimos el gol. Yo creo que ya el análisis de un partido se pierde con un hombre menos, yo creo que nos pesó, ya sabíamos que era un partido bastante difícil. Ellos estaban jugando posible clasificación a la liguilla, así que estábamos conscientes de que iba a ser difícil el partido, se nos complicó con la expulsión. Cometimos errores de grupo y nos pesó el partido.

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¿Qué sensaciones le deja el resultado y cómo afrontan ahora el repechaje contra UPN?

Bueno, eran los dos escenarios que teníamos, clasificar directo a la semifinal, que también estábamos peleando con Marathón ese pase. Lastimosamente no pudimos sacar el resultado que nos diera el pase. Ahora nos toca el repechaje contra UPN, así que ahora a corregir los errores, a levantar la cabeza y a pensar, porque van a ser dos finales difíciles.

¿Qué tan complicado ha sido competir en dos torneos y cómo han manejado el desgaste físico?

Sí, sabíamos de la competencia que estábamos, estábamos en dos torneos, así que estábamos conscientes de que iba a ser bastante pesado en lo físico. Lastimosamente hemos tenido lesiones en jugadores importantes, que nos han mermado, pero yo creo que todos los que están disponibles están dando lo mejor para poder lograr los objetivos que tenemos. Así que el objetivo sigue intacto, vamos a pelear el repechaje, dando la mejor versión, haciendo dos grandes partidos para pasar la llave.

Qué errores deben corregir de cara a los próximos partidos?

Tuvimos de los dos, individuales y colectivos, así que eso lo vamos a hablar entre nosotros, en la cancha, en los entrenamientos, para poder corregirlos.

¿Ya tienen definida la fecha para disputar el partido de repechaje?

La fecha no la hemos hablado, tenemos que hablar con el director deportivo y la junta directiva para ver qué día ponemos del partido.

¿Cómo asimilan quedar fuera de la clasificación directa y tener que disputar el repechaje, después de estar peleando por un boleto a semifinales?

Ahí están los resultados, son los que mandan al final. Quedamos en la posición que quedamos y nos toca el repechaje.