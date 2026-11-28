Olimpia confirmó su condición de líder y cerró las vueltas regulares con 38 puntos, mientras que Marathón aseguró el segundo lugar con 34 unidades. Ambos equipos consiguieron su clasificación directa a las semifinales.

San Pedro Sula, Honduras .- La jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su final este sábado y dejó definidos los equipos que avanzaron directamente a las semifinales y los que deberán disputar el repechaje para seguir en la lucha por el título.

Por su parte, Motagua y Real España tendrán que buscar su boleto a la siguiente instancia a través del repechaje. El conjunto azul se enfrentará a Lobos UPNFM, mientras que la Máquina tendrá como rival al sorpresivo Estrella Roja de Danlí.

Los cruces quedaron definidos de acuerdo con la posición de los equipos en la tabla general. Por esa razón, Motagua y Real España tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series en condición de local.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL REPECHAJE?

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Aunque la Liga Nacional todavía debe confirmar oficialmente el calendario, los encuentros de ida se disputarían entre el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, mientras que los partidos de vuelta estarían programados para el sábado 5 y domingo 6 del mismo mes.

¿CÓMO SE DEFINIRÁN LAS LLAVES DEL REPECHAJE?

En esta instancia, el formato se mantiene: el equipo mejor ubicado en la tabla enfrentará al que haya clasificado en la posición más baja. Es decir, el primero juega contra el sexto, el segundo contra el quinto, y así sucesivamente, según los clasificados tras el repechaje.

El actual campeón del fútbol hondureño, Motagua, tendrá que superar el repechaje si quiere mantener vivo el sueño de conquistar el bicampeonato y levantar su copa número 21 en el mes de diciembre.

CRUCES DE REPECHAJE

- Motagua vs Lobos UPNFM

- Real España vs Estrella Roja