Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este domingo 29 de noviembre en varias zonas del Distrito Central y Puerto Cortés. De acuerdo con el boletín del ente energético, las interrupciones se deberán a trabajos de una compañía particular en el Distrito Central y trabajos de mantenimiento general de línea en Cortés.

A continuación el listado de zonas que estarán sin energía eléctrica durante varias horas este domingo en el país.

Distrito Central, Francisco Morazán: de 8:10 a.m. a 9:10 a.m. y de 3:10 p.m. a 4:10 p.m.

Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School y zonas aledañas. De 8:10 a.m. a 4:10 p.m. en: Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, abonados de la carretera al sur desde Texaco Loarque hasta Motel Riverside y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Choloma, Cortés: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colonia Las Pilas, colonia Sinor, colonia Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Sinor, Santa Fe Central, colonia Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, colonia 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, ZIP América, Adeca (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras, Corindplast, colonia Jardines del Campo, colonia Villa Cecilia, Industrias del Trópico y Gasolinera Puma. Barrio El Chaparro (Norte y Centro), Centro de Choloma, barrio Abajo, Posta Policial, Municipalidad de Choloma, colonia Infop, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia Adeh, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán, residencial Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, Supermercados La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro y Mall Las Américas. Barrio El Banco, colonia Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, colonia Las Lomas, barrio Los Profesionales, barrio El Chaparro (Sur), colonia Canadá, colonia La Mora, colonia Loma Verde, aldea La Jutosa, aldea Nueva Jutosa, colonia Bello Horizonte, aldea El Barrial, Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex y Aprocacaoh.

Villanueva y Choloma, Cortés: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Supermercado Dosres, Europa, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, colonia Ciudad Jardín, colonia San Carlos, colonia Brisas de la Candelaria, colonia Villa Valencia, colonia Alegría, colonia Márquez, colonia San Rafael, Residencial Monterrey, barrio Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen, Caminos, Gold Chicken (Dos Caminos), ZIP Búfalo, Ingenio Santa Matilde (CAHSA) y Balneario El Bálsamo.

Puerto Cortés: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.