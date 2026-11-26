Tegucigalpa, Honduras.- La actividad económica de Honduras registró un crecimiento acumulado del 3.8% entre enero y septiembre de 2026, superior al 3.5% reportado durante el mismo período del año anterior, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH).
Este crecimiento se debe en mayor parte a la intermediación financiera que aportó 12.2%, gracias al incremento a la tasa de intereses a los préstamos y reducción en los gastos sobre los depósitos del público (ahorros en cuentas de banco).
El comercio también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento del 6.5%, impulsado por el aumento de las ventas de productos, alimentos, tabaco y bebidas, así como de bienes importados, entre ellos equipos de transporte, comunicaciones y combustibles. Esta actividad también generó una mayor recaudación de impuestos.
Por otra parte, el crecimiento de la construcción privada, pparticularmente de edificios y viviendas, favoreció una mayor producción de materiales como cemento, varilla y productos de concreto. Este comportamiento también estuvo acompañado de un incremento en la solicitud de nuevos préstamos a la banca privada y de financiamiento mediante BCH-BANHPROVI.
En el sector agrícola, el crecimiento reportado fue del 4.4%. Durante el ciclo 2025-2026, las exportaciones de café alcanzaron los 7.3 millones de sacos, mientras que las de plátano sumaron 3.5 millones de cajas.
En contraste, la industria manufacturera registró una disminución del 1.1%, debido a la menor demanda de productos textiles por parte de Estados Unidos.
Menor crecimiento interanual en septiembre
Aunque la actividad económica acumulada hasta septiembre mostró un resultado positivo, el indicador interanual correspondiente a ese mes presentó una desaceleración. Según el informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCH, pasó del 4.6% en septiembre de 2025 al 4.1% en septiembre de 2026.
Juan Umanzor, coordinador del Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que esta disminución está relacionada con los desafíos que ha enfrentado el sector agrícola por los efectos del fenómeno de El Niño y la sequía.
Estos eventos climáticos habrían provocado pérdidas de 3.0 millones de granos básicos, según el dato atribuido al BCH en el texto original. La unidad de medida de esa cifra debe confirmarse.
“Esto se debe principalmente a la caída del sector agropecuario, una caída impulsada obviamente por los problemas climatológicos que hemos enfrentado en el 2026”, expresó Umanzor.
El especialista también destacó el comportamiento positivo de sectores como el comercio, debido a su capacidad para generar empleos y mejorar los ingresos de los hogares. Sin embargo, lamentó la contracción de la industria manufacturera.
El BCH elabora estos indicadores mediante el análisis de información de empresas públicas y privadas, asociaciones de productores, comercio exterior de bienes y servicios y registros administrativos.