Tegucigalpa, Honduras.- La actividad económica de Honduras registró un crecimiento acumulado del 3.8% entre enero y septiembre de 2026, superior al 3.5% reportado durante el mismo período del año anterior, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH).

Este crecimiento se debe en mayor parte a la intermediación financiera que aportó 12.2%, gracias al incremento a la tasa de intereses a los préstamos y reducción en los gastos sobre los depósitos del público (ahorros en cuentas de banco).

El comercio también mostró un desempeño positivo, con un crecimiento del 6.5%, impulsado por el aumento de las ventas de productos, alimentos, tabaco y bebidas, así como de bienes importados, entre ellos equipos de transporte, comunicaciones y combustibles. Esta actividad también generó una mayor recaudación de impuestos.

Por otra parte, el crecimiento de la construcción privada, pparticularmente de edificios y viviendas, favoreció una mayor producción de materiales como cemento, varilla y productos de concreto. Este comportamiento también estuvo acompañado de un incremento en la solicitud de nuevos préstamos a la banca privada y de financiamiento mediante BCH-BANHPROVI.

En el sector agrícola, el crecimiento reportado fue del 4.4%. Durante el ciclo 2025-2026, las exportaciones de café alcanzaron los 7.3 millones de sacos, mientras que las de plátano sumaron 3.5 millones de cajas.

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En contraste, la industria manufacturera registró una disminución del 1.1%, debido a la menor demanda de productos textiles por parte de Estados Unidos.