Remesas y agroexportaciones impulsan crecimiento del 3.5 % en la economía hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Honduras creció un 3,5 % de enero a abril pasado, impulsado por el repunte de las exportaciones agroindustriales y el dinamismo del consumo interno, informó este domingo el Banco Central hondureño (BCH). La producción hondureña continúa reflejando "signos de fortaleza", gracias en gran medida a una mayor demanda externa de productos clave como el café, el banano, las piñas, los melones y las sandías, según un informe de la autoridad monetaria. A este impulso se suma el comportamiento favorable de variables clave para la economía doméstica, como el flujo de remesas familiares y la generación de empleo, factores que han contribuido a elevar los ingresos de los hogares, lo que a su vez estimula el consumo y favorece la expansión de la producción nacional, explicó el BCH.

La evolución de la actividad económica se ha logrado pese a un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, que provocaron el cierre de vías marítimas de alta importancia estratégica como el estrecho de Ormuz, señaló. Estas interrupciones en las rutas globales, de acuerdo al emisor del Estado, han incidido directamente en el encarecimiento de los costos logísticos, lo que a su vez ha generado presiones al alza en los precios de los combustibles y de diversos insumos importados. La variación interanual del IMAE, un indicador que mide los principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión, fue de 1 %, inferior al 1,8 % reportado en el mismo mes de 2025, precisó el Banco Central.