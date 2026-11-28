La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 2 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en San Pedro Sula, Cortés, en la diligencia, el Ministerio Público deberá presentar los elementos probatorios que sustentan la acusación contra Rodríguez Díaz.

Durante audiencia de declaración de imputado, celebrada el 27 de noviembre, un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial contra Rodríguez Díaz, de 28 años, acusado de asociación terrorista, y ordenó su traslado a la Penitenciaría Nacional de Támara, en Francisco Morazán.

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo detención judicial y a la espera de su audiencia inicial permanecerá Cristian José Rodríguez Díaz , alias “Donald Trump”, acusado por su presunta vinculación con el manejo de las redes sociales del grupo criminal Cártel del Diablo.

Las investigaciones señalan que Rodríguez Díaz habría utilizado WhatsApp y otras plataformas digitales para enviar mensajes intimidatorios contra miembros de la Policía Nacional y funcionarios públicos.

Entre las personas que habrían sido objeto de amenazas figura el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

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Sin embargo, durante su presentación ante los medios de comunicación, el sospechoso negó tener vínculos con la estructura criminal y aseguró que es inocente.

“Yo no tengo nada que ver, que hagan un vaciado telefónico, soy inocente, un hombre trabajador y honesto”, manifestó.

Rodríguez Díaz fue capturado el viernes 27 de noviembre en el barrio La Granja, en Comayagüela, durante un operativo ejecutado por la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial.

De acuerdo con las autoridades, su detención fue resultado de labores de inteligencia, identificación y seguimiento realizadas por los equipos policiales, que posteriormente lo remitieron ante las instancias judiciales correspondientes.