Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional detuvo este día a Cristian Rodríguez Díaz, supuesto miembro del "Cartel del Diablo" que habría amenazado de muerte al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Las fuerzas del orden publicaron dos chats donde se lee en uno de los párrafos: "La familia va a pagar".

Sin embargo, Rodríguez Díaz aseguró: "Están diciendo que soy parte del Cartel del Diablo y yo no soy nada. Soy de El Paraíso, no conozco Yoro".