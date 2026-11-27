Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional detuvo este día a Cristian Rodríguez Díaz, supuesto miembro del "Cartel del Diablo" que habría amenazado de muerte al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Las fuerzas del orden publicaron dos chats donde se lee en uno de los párrafos: "La familia va a pagar".
Sin embargo, Rodríguez Díaz aseguró: "Están diciendo que soy parte del Cartel del Diablo y yo no soy nada. Soy de El Paraíso, no conozco Yoro".
La Policía afirma que su celular tiene chats donde se habla del "Cartel del Diablo" y existen las amenazas, el detenido apuntó:
"No tengo ninguna relación ni nada. A las 4 de la tarde (ayer) me detuvieron, trabajo en bodega interna de la Cervecería; vivo aquí en Tegucigalpa".
Cristian Rodríguez dejó entrever que sí hizo las amenazas, pero en tono de broma al estar ingerido de alcohol.
"Las emociones y el alcohol influyen bastante, pero yo soy inocente. La gente me tiene como un muchacho decente, honesto y trabajador. La Policía tiene unos indicios que soy yo. El vaciado va a arrojar si soy inocente o no", cerró.
El "Cartel del Diablo" se atribuyó la masacre del 18 de noviembre en Yorito, Yoro, donde murieron 12 personas; aparte de otras muertes registradas en este departamento.