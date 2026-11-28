Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de víctimas del accidente ocurrido en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, a la altura de la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, aumentó a nueve muertos, mientras que otras 28 personas resultaron heridas, según el reciente reporte brindado por el capitán Josué García, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos en Comayagua. De acuerdo con el socorrista, entre las personas fallecidas se contabilizan cinco mujeres y cuatro hombres. Tres de las fallecidas todavía se encontrarían atrapadas debajo del pesado automotor, confió. Hasta el momento, ninguna de las víctimas mortales ha sido identificada oficialmente.

De manera extraoficial, en redes sociales solo han sido identificados el conductor del bus y el ayudante por personas que lamentaron su deceso. Se trataría de Edin Sáenz, de 62 años, originario de Santa Bárbara, y su ayudante "Naldo" Orellana, originario de Salamá, Olancho, extremo que deberán confirmar las autoridades pertinentes.

El accidente ocurrió luego de que el bus de la empresa de transporte Carolina colisionara con una camioneta. Tras el impacto, el conductor perdió el control de la unidad y el vehículo pesado se precipitó a una hondonada. El capitán García informó que 28 personas resultaron heridas y fueron trasladadas, la mayoría de ellas remitidas al Hospital Santa Teresa de Comayagua, mientras que otros pacientes fueron remitidos tras estabilizarlos al Hospital Escuela, en Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse