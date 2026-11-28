De acuerdo con la versión de pobladores, la víctima respondía en vida al nombre de Armando Pinto , quien estaba asignado a la Dirección Policial de Tránsito en Santa Rosa de Copán, pero que se encontraba disfrutando de sus días libres en Lempira cuando se registró el ataque. No obstante, otros refieren que ya no formaba parte de la institución, pero serán las autoridades quienes aclaren el dato.

Lempira, Honduras.- Un agente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) fue asesinado a disparos en el municipio de Las Flores, en el departamento de Lempira, este sábado 28 de noviembre.

Vecinos manifestaron que el asesinato se registró cuando el agente recién salía de su vivienda. Desconocidos abrieron fuego en su contra y se dieron a la fuga, dejándolo inerte en medio de una calle de tierra, cercana a su casa.

Tras el hecho violento, una fémina se lanzó sobre el cuerpo de Pinto, que quedó tendido en la calle y fue cubierto con una especie de sábana.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del hecho. Hasta el momento se desconoce la identidad y paraderos de los hechores.

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Familiares y agentes estaban a la espera del arribo de miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para efectos de autopsia.

La muerte de Pinto ha generado consternación en su familia, vecinos del municipio y compañeros de la institución, sobre todo porque hace algunos meses, su hijo, José Armando Pinto, de 26 años, quien fungía como subinspector de Policía Nacional, fue asesinado junto a Dilber López, de 16, durante un ataque armado el pasado 25 de septiembre en Lempira.

El móvil del crimen todavía no ha sido determinado por las autoridades, por lo que han iniciado una investigación. Se espera que próximamente brinden nuevos detalles del hecho que ha conmocionado a la comunidad.