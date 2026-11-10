En el portón de su casa asesinan a un hombre en aldea Villa Vieja

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a su casa, al oriente de la capital, un hombre fue atacado a disparos por sicarios, hasta matarlo, cuando éste se disponía a ingresar a su vivienda.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche del lunes, en una zona oscura y poco transitada de la aldea Villa Vieja, cuando el hombre, al parecer estaba tomándose unas cervezas en la acera de su casa.

Este respondía en vida al nombre de Margarito Mascareño, de 37 años de edad, oriundo de la aldea El Chagüite, en el municipio de Oropolí, en el departamento de El Paraíso; pero residente en el lugar dónde se produjo el crimen.