En el portón de su casa asesinan a un hombre en aldea Villa Vieja

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a su casa, al oriente de la capital, un hombre fue atacado a disparos por sicarios, hasta matarlo, cuando éste se disponía a ingresar a su vivienda.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche del lunes, en una zona oscura y poco transitada de la aldea Villa Vieja, cuando el hombre, al parecer estaba tomándose unas cervezas en la acera de su casa.
Este respondía en vida al nombre de Margarito Mascareño, de 37 años de edad, oriundo de la aldea El Chagüite, en el municipio de Oropolí, en el departamento de El Paraíso; pero residente en el lugar dónde se produjo el crimen.
El crimen habría sido ejecutado por varios hombres, quienes bajaron de la zona más alta de Villa Vieja, y al tener contacto con Mascareño, lo encañonaron y acto seguido le dispararon con sus armas de fuego.
Sorpresa
De acuerdo con la información preliminar que se desprendió de la escena de muerte, Mascareño se aprestaba a ingresar a su hogar, cuando fue sorprendido por los dos sujetos.
En el lugar, contiguo a la Escuela Alma Rodas de Fiallos, quedaron esparcidas varias evidencias que fueron recogidas por agentes técnicos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Además, cerca del cadáver quedó estacionada una motocicleta, presumiblemente, propiedad del fallecido Margarito Mascareño, vehículo que también fue inspeccionado por los detectives.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de ley y trasladó el cuerpo hasta la morgue capitalina, para practicarle la autopsia médico legal.
Su familia indicó que él se dedicaba al oficio de la albañilería, y que desconocen los motivos por que le quitaron la vida. La madrugada de este martes fue llevado a su natal aldea El Chagüite, en Oropolí.