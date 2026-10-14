El Paraíso tendrá inversión de L3,700 millones en los próximos dos años, anunció Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 3,700 millones de lempiras en inversión para los próximos dos años es lo que proyecta impulsar el Congreso Nacional en el departamento de El Paraíso mediante más de 15 iniciativas de ley orientadas a atender necesidades de salud, infraestructura, educación y servicios básicos. El anuncio lo hizo este miércoles el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, durante la jornada de Congreso en tu Ciudad realizada en Danlí, donde señaló que los proyectos buscan responder a solicitudes planteadas por alcaldes y representantes de los sectores productivo y educativo. Una de las principales propuestas es la construcción de un centro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el departamento, con el que se pretende acercar la atención médica a los afiliados que actualmente necesitan estos servicios.

Zambrano informó que ya se han sostenido conversaciones con autoridades del Seguro Social, la Secretaría de Finanzas y diputados para avanzar en la iniciativa. Además, anunció que se promoverá una moción para establecer una mesa de trabajo que permita identificar los recursos necesarios para ejecutar la obra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto cuenta con estudios y un terreno identificado, según lo informado por el titular del Congreso. La inversión superaría los 20 millones de dólares, equivalentes a más de 500 millones de lempiras, y la meta planteada es comenzar la construcción en 2028.

Carreteras, puentes y servicios básicos

La agenda para El Paraíso también contempla la pavimentación de calles, la rehabilitación de caminos rurales, la construcción de puentes y cajas puente, así como proyectos de electrificación y mejoras en infraestructura deportiva, educativa y sanitaria. Las iniciativas responden a necesidades expuestas por autoridades municipales y representantes de distintos sectores durante reuniones previas a la sesión legislativa. El objetivo, según Zambrano, es coordinar las propuestas con los representantes del departamento para que las obras tengan un impacto directo en las comunidades.