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El Paraíso tendrá inversión de L3,700 millones en los próximos dos años, anunció Zambrano

Zambrano anunció en Danlí más de 15 iniciativas de ley para El Paraíso, con hospital del IHSS, calles, puentes y electrificación en los próximos dos años

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 16:09
El Paraíso tendrá inversión de L3,700 millones en los próximos dos años, anunció Zambrano

Desde Danlí, el titular del Legislativo detalló una cartera de proyectos para salud, educación e infraestructura que responde a pedidos de alcaldes locales.

 Foto: Aníbal Vásquez / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 3,700 millones de lempiras en inversión para los próximos dos años es lo que proyecta impulsar el Congreso Nacional en el departamento de El Paraíso mediante más de 15 iniciativas de ley orientadas a atender necesidades de salud, infraestructura, educación y servicios básicos.

El anuncio lo hizo este miércoles el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, durante la jornada de Congreso en tu Ciudad realizada en Danlí, donde señaló que los proyectos buscan responder a solicitudes planteadas por alcaldes y representantes de los sectores productivo y educativo.

Una de las principales propuestas es la construcción de un centro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el departamento, con el que se pretende acercar la atención médica a los afiliados que actualmente necesitan estos servicios.

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Zambrano informó que ya se han sostenido conversaciones con autoridades del Seguro Social, la Secretaría de Finanzas y diputados para avanzar en la iniciativa.

Además, anunció que se promoverá una moción para establecer una mesa de trabajo que permita identificar los recursos necesarios para ejecutar la obra.

El proyecto cuenta con estudios y un terreno identificado, según lo informado por el titular del Congreso. La inversión superaría los 20 millones de dólares, equivalentes a más de 500 millones de lempiras, y la meta planteada es comenzar la construcción en 2028.

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Carreteras, puentes y servicios básicos

La agenda para El Paraíso también contempla la pavimentación de calles, la rehabilitación de caminos rurales, la construcción de puentes y cajas puente, así como proyectos de electrificación y mejoras en infraestructura deportiva, educativa y sanitaria.

Las iniciativas responden a necesidades expuestas por autoridades municipales y representantes de distintos sectores durante reuniones previas a la sesión legislativa.

El objetivo, según Zambrano, es coordinar las propuestas con los representantes del departamento para que las obras tengan un impacto directo en las comunidades.

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“Este Congreso no solo es de puertas abiertas. Este Congreso es cercano a la población”, expresó el presidente del Legislativo al referirse a la jornada realizada en Danlí.

Agregó que el propósito de trasladar las sesiones a los departamentos es conocer las prioridades de sus habitantes e impulsar proyectos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

“A lo que viene el Congreso es a aprobar diferentes iniciativas que van a tener un impacto favorable para los habitantes del departamento de El Paraíso”, manifestó.

La jornada de "Congreso en tu Ciudad" busca acercar el trabajo parlamentario a las comunidades y abrir espacios para discutir sus principales necesidades.

Durante la segunda etapa de la jornada legislativa se están aprobando una a una las iniciativas para los diferentes proyectos y ejecutar la inversión millonaria.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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