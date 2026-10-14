Congreso Móvil llega por primera vez a Danlí con proyectos para el desarrollo de la zona

Danlí, El Paraíso.- El Congreso Nacional trasladó este miércoles -14 de octubre- sus actividades a Danlí, El Paraíso, para celebrar el primer Congreso Móvil de la legislatura 2026-2030, una sesión que tendrá como objetivo abordar proyectos de desarrollo para los municipios de la zona oriental del país. La jornada está programada para las 9:00 de la mañana en el auditorio de la Universidad Católica de Honduras, con la participación prevista de los alcaldes de los distintos municipios de El Paraíso, autoridades locales, invitados especiales y representantes de instituciones públicas. La sesión es el inicio de una modalidad de trabajo con la que el Legislativo busca llevar sus actividades fuera de Tegucigalpa y conocer las necesidades de las comunidades directamente con sus autoridades.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció la jornada como parte de una programación para acercar el Parlamento a distintas regiones del país. Para organizar los asuntos que se discutirán en Danlí, el Congreso creó una comisión especial encargada de dictaminar los proyectos que serán sometidos a consideración del pleno durante la jornada, la agenda estará centrada en iniciativas relacionadas con el desarrollo municipal y departamental. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los temas anunciados figuran obras de infraestructura vial, como el mejoramiento de carreteras en municipios como El Paraíso y Teupasenti, además de proyectos de pavimentación y construcción del bulevar desde El Encanto hasta el Hospital de Danlí. También se ha planteado mejorar la carretera que conecta el sector hospitalario con Las Manos.

Las solicitudes buscan mejorar la conectividad entre comunidades, facilitar el desplazamiento de los habitantes y fortalecer el acceso a servicios esenciales. Sin embargo, las propuestas deberán discutirse y seguir los procedimientos correspondientes antes de que puedan traducirse en obras ejecutadas. La jornada también contempla la condecoración del exdiputado por El Paraíso José Celín Discua Elvir, dirigente del Partido Nacional con trayectoria en la política hondureña. El reconocimiento forma parte de los asuntos previstos para la sesión en Danlí.