María Antonieta Mejía a los médicos: "Pónganse la mano en la conciencia"

"El diálogo sigue abierto por parte del Gobierno y sobre todo ha sido abierto al público. Vamos a hacerle frente a las obligaciones contraídas y dejadas por el gobierno anterior. Hemos estado ordenando la casa, poco a poco hemos ido solventando, no ha sido fácil y hemos dicho claramente que no estamos diciendo no a las obligaciones", dijo la funcionaria.

Los profesionales de la medicina tienen alrededor de 37 días de permanecer en manifestaciones para que les paguen los salarios a un 5% de los galenos.

Tegucigalpa, Honduras. -La designada presidencial María Antonieta Mejía, exigió al gremio médico que "se ponga la mano en la conciencia y que atienda al pueblo hondureño " que llega a los hospitales en busca de asistencia médica .

En cuanto a si se pueden aplicar sanciones a los médicos que han recibido sus salarios y no prestan los servicios dijo: "eso se lo dejamos a las autoridades que tomen las cartas en el asunto y si hay alguna acción disciplinaria se debe accionar que se haga de forma inmediata, que no sea selectivo tampoco y la verdad, al final el que paga los platos rotos tanto del Estado como el gremio médico, es el pueblo hondureño", explicó.

Es del criterio que "en una mesa de diálogo se deben escuchar todas las partes, a todos los sectores involucrados como ser: los afectados y los beneficiarios y creo que es importante escuchar a todas las partes y ver lo que legalmente corresponde".

"No obstante, hemos estado pidiendo al gremio médico que se ponga la mano en la conciencia y atiendan al pueblo hondureño y también que miren el país que dejaron. Les decimos que se pongan la mano en la conciencia porque al final van a tener su pago", reiteró Mejía.

"Solo pónganse la mano en la conciencia y piensen en las personas de tierra adentro que gastan su dinero en venir en busca de atención médica y cuando viene y toca la puerta del consultorio les dicen que no están atendiendo porque están de brazos caídos. Atiéndanlos, Dios les va a agradecer y también esa persona que no saben del padecimiento que trae esa familia, ese dolor que trae el paciente. Al final, como Estado vamos a responder, pero ellos como médicos tienen que cumplir con sus obligaciones", prosiguió.

En cuanto a la demanda de los agremiados al Colegio Médico de Honduras (CMH), la designada manifestó: "Ellos (los médicos) primero demandan que no se les ha pagado a los médicos, se les paga y ahora la demanda es otra, que no se siga con los despidos. Despidos que hubo en tiempo pasado, pero no hicieron este tipo de huelgas. Claro, en un Estado democrático donde no existe la violencia, no existe la coacción, pero tampoco no existe el miedo, usted puede salir libremente a hacer asambleas informativas sin que nadie le pueda decir absolutamente nada. Eso es lo bonito de estar en un Estado altamente democrático".

"En ese sentido lo que le podemos decir al gremio médico que se ponga la mano en la conciencia, que miremos las demandas y ver cuáles son las que se pueden hacer sostenibles y viables porque hay algunas que no se pueden llevar a cabo", enumeró.

"No puede ser que esté ejerciendo presión una minoría por encima de las mayorías. En un verdadero Estado de derecho debe prevalecer las mayorías por encima de las minorías.

No es posible que el accionar del gremio médico se vea limitado por un 5 por ciento y creo que el llamado es para toda la población en su conjunto de que le haga el llamado al gremio médico y nosotros somos conscientes de la responsabilidad que nos atañe como gobierno de hacerle frente a las obligaciones de pago ya otras demandas que son sostenibles y de acuerdo a la capacidad del Estado".

En cuanto a la posibilidad de que haya un mediador para solucionar el problema, Mejía argumentó: "aquí no es un tema de buscar un mediador, porque mediador han tenido. Se han sentado y los hemos invitado a la mesa del diálogo, hemos escuchado sus demandas. Les hemos puesto las cartas sobre la mesa de lo que se puede cumplir y de lo que no se puede cumplir".

"Yo creo que esto no sería de mediador, sino que de voluntad por parte de ambos de poder ceder y ser conscientes de que ahorita quien necesita atención es el pueblo hondureño y dejar un poco los intereses gremiales por encima de los del pueblo hondureño", destacó.

Finalmente, se le consultó si en estas acciones de protesta, existe algún tinte político a lo que enfatizó: "matiz político siempre lo hemos visto desde el día uno. La injusticia es que dicen que no se despidan médicos, pero guardaron silencio cuatro años atrás donde les violentaron los derechos a todos los médicos".

"Mire qué irrisorio, le violentaron los derechos a muchos médicos, los mandaron a la casa sin prestaciones. ¿Dónde estaba el gremio médico? ¿Dónde estaba el Colegio Médico? Especialistas, médicos generales, abusados, violentados en sus derechos, en sus derechos humanos, y donde estaba el gremio médico? Nunca los vimos manifestarse por eso y esas mismas demandas estaban hace cuatro años y no les vimos el mismo ímpetu, pero entendemos", recordó.

"En un estado de derecho donde no hay miedo, no hay coacción, no tienen esa presión porque se les da la apertura para que hagan ese tipo de acciones. En un Estado democrático, también las mayorías deben de prevalecer. Así que, el derecho a la salud lo brinda el Estado y esperamos que el gremio médico entienda eso", sostuvo.