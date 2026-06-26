"Toda denuncia debe ser investigada": María Antonieta responde al CMH tras reunión con el gremio

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial, María Antonieta Mejía, respondió este jueves 26 de enero al ultimátum emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH), sin retractarse de sus declaraciones sobre el presunto desvío de insumos y medicamentos desde hospitales públicos hacia clínicas privadas. No obstante, la funcionaria informó que sostuvo una reunión con autoridades del Colegio Médico de Honduras, encuentro que calificó como respetuoso y orientado a buscar soluciones para fortalecer el sistema sanitario nacional. La reacción de Mejía surge luego de que el CMH le diera un plazo de 72 horas para presentar pruebas de sus señalamientos o retractarse públicamente.

El gremio consideró que sus declaraciones afectaban el honor y la reputación de miles de médicos hondureños y exigió que individualizara cualquier acusación relacionada con actos de corrupción. Sin embargo, lejos de retractarse, la designada reiteró su posición de que cualquier denuncia relacionada con el manejo irregular de recursos públicos debe ser investigada por las autoridades competentes, independientemente de la profesión o condición de las personas involucradas.



Mejía defiende sus declaraciones

A través de un pronunciamiento, Mejía señaló que el intercambio público surgido en los últimos días alrededor del sistema de salud la llevó a sostener un acercamiento con representantes del gremio médico con el objetivo de privilegiar el diálogo y contribuir a la búsqueda de soluciones.

"Este encuentro permitió reafirmar que compartimos un mismo objetivo: fortalecer el sistema de salud, proteger a los pacientes, dignificar el ejercicio de la medicina y consolidar instituciones cada vez más transparentes y confiables", expresó la funcionaria. Asimismo, aclaró que mantiene su respeto hacia los profesionales de la salud y reconoció el trabajo que realizan miles de médicos hondureños, quienes, según indicó, enfrentan diariamente las mismas limitaciones que afectan a la población que busca atención en el sistema público. No obstante, insistió en que fortalecer el sistema sanitario requiere actuar con firmeza ante cualquier hecho que pueda comprometer el uso adecuado de los recursos públicos. "Toda denuncia debe ser conocida e investigada por las autoridades competentes con objetividad, sin privilegios y con pleno respeto al debido proceso", manifestó.



CMH exige pruebas o disculpas