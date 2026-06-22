Colegio Médico exige pruebas a María Antonieta Mejía por acusaciones contra médicos

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio Médico de Honduras (CMH) expresó su rechazo a las declaraciones de la designada presidencial María Antonieta Mejía, a quien acusa de realizar señalamientos que atribuyen al gremio médico actos de corrupción, robo de medicamentos y responsabilidad en el desabastecimiento de hospitales de la red pública de salud. A través de un comunicado, la organización calificó las afirmaciones como "irresponsables e indiscriminadas" y aseguró que afectan el honor, la dignidad y la reputación de miles de profesionales de la medicina que laboran en el sistema sanitario nacional. El gremio sostuvo que se trata de acusaciones de extrema gravedad que carecen de sustento público y recordó que, en un Estado de derecho, los señalamientos deben estar respaldados por pruebas y seguir los procedimientos legales correspondientes.

Asimismo, señaló que cualquier persona que tenga conocimiento de actos ilícitos cometidos por médicos tiene la obligación legal y moral de presentar las denuncias ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones pertinentes y se deduzcan responsabilidades individuales. La organización cuestionó que se generalicen las acusaciones contra todo el gremio médico y afirmó que este tipo de declaraciones constituyen una injusticia hacia profesionales que han dedicado su carrera al servicio de la población hondureña. En el comunicado también se enfatiza que los médicos no participan en los procesos de licitación, compra, almacenamiento, distribución ni control de inventarios de medicamentos, insumos o equipos médicos, funciones que corresponden a las instancias administrativas del Estado. Según el Colegio Médico, responsabilizar al personal sanitario por problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos desvía la atención de las verdaderas causas que afectan el funcionamiento del sistema público de salud. La organización recordó además que los médicos han continuado brindando atención a los pacientes pese a las limitaciones existentes en hospitales y centros asistenciales, entre ellas la falta de medicamentos, equipos, reactivos, camas y otras condiciones necesarias para ejercer la profesión.