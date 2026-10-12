Crisis en salud: 35 días de asambleas informativas afectan la atención nacional

Tegucigalpa. Honduras.- El sistema de salud pública de Honduras cumplió 35 días de paro de labores sin una fecha clara para reanudar las consultas y citas médicas especializadas.
La suspensión, encabezada por el gremio médico desde el 7 de septiembre, mantiene la atención concentrada en las áreas de emergencia y ha dejado alrededor de 20,000 pacientes sin consulta y unas 3,000 operaciones pospuestas.
Este lunes 12 de octubre, el Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó nuevamente a sus agremiados a una asamblea informativa para exigir respuestas a 12 demandas, entre ellas el pago de salarios atrasados, mejoras en las condiciones de contratación y un aumento del presupuesto destinado al sector salud.
Mientras continúa el conflicto, la Secretaría de Salud (Sesal) reporta que ha cancelado el 95% de los salarios pendientes, una cifra que permanece sin cambios desde hace dos semanas.
Según declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Midence, el 5% restante corresponde a pagos que no se han completado por problemas con la documentación.
Sin embargo, el Colegio Médico sostiene que todavía está pendiente el pago de salarios atrasados a 840 galenos. La cifra representa una reducción respecto a los más de mil médicos, entre personal permanente e interino, cuya deuda salarial motivó el inicio de las asambleas informativas.
Pese a los avances reportados por las autoridades, el conflicto continúa sin una solución definitiva y los pacientes siguen enfrentando dificultades para acceder a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos. Por ahora, la atención se mantiene en las áreas de emergencia, mientras no se anuncia una fecha para la normalización de los servicios.
¿Cómo afecta a la población las huelgas informativas?
Durante un recorrido por el Hospital Escuela, se observó poca afluencia de pacientes en busca de consulta médica, en medio de la suspensión de atenciones especializadas que se prolonga desde hace más de un mes. Las personas que transitaban por el centro asistencial se dirigían principalmente a las áreas de rayos X, maternidad y emergencias. El hospital reporta más de 21,000 atenciones y consultas canceladas, según información publicada por EL HERALDO.
A las afueras del centro asistencial se encontraba Martha López, quien acompañaba a su hija de nueve años, Dariany López. Ambas se disponían a abordar un autobús para regresar a Danlí, El Paraíso, de donde son originarias.
Las visitas a los hospitales se han vuelto frecuentes para la familia. En un año, Dariany ha tenido seis citas médicas debido a un diagnóstico de quistes en el cerebro, una condición que, según su madre, le provoca fuertes dolores de cabeza, sangrado nasal, debilidad y dificultades auditivas.
Sin embargo, la suspensión de consultas en el Hospital María y el Hospital Escuela ha reducido la frecuencia de sus controles médicos. La menor está a la espera de una confirmación para someterse a una operación, mientras su próxima cita está programada para el 11 de noviembre.
Tregua por parte del IHSS
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunció el fin de las asambleas informativas y el retorno del personal médico a sus labores, tras confirmar el pago completo de los salarios al personal de salud de esa institución.
Este lunes venció el plazo establecido por las autoridades del IHSS para retomar las actividades con normalidad, después del feriado morazánico. Las instalaciones del centro asistencial amanecieron abarrotadas de hondureños que buscan atención médica luego de casi un mes de suspensión de consultas.
Una medida similar fue propuesta por Darío Zúñiga, director del Hospital Escuela, quien planteó que los médicos que ya habían recibido su salario regresaran a sus puestos para atender a los pacientes y contribuir a reducir la mora de consultas.
Ante la prolongación del conflicto, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), instó a la Secretaría de Trabajo a levantar actas y aplicar sanciones contra quienes mantienen paralizados los servicios médicos. Urtecho se refirió al Colegio Médico de Honduras (CMH) como un "cartel".
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