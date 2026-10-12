Crisis en salud: 35 días de asambleas informativas afectan la atención nacional

Tegucigalpa. Honduras.- El sistema de salud pública de Honduras cumplió 35 días de paro de labores sin una fecha clara para reanudar las consultas y citas médicas especializadas.

La suspensión, encabezada por el gremio médico desde el 7 de septiembre, mantiene la atención concentrada en las áreas de emergencia y ha dejado alrededor de 20,000 pacientes sin consulta y unas 3,000 operaciones pospuestas.

Este lunes 12 de octubre, el Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó nuevamente a sus agremiados a una asamblea informativa para exigir respuestas a 12 demandas, entre ellas el pago de salarios atrasados, mejoras en las condiciones de contratación y un aumento del presupuesto destinado al sector salud.

Mientras continúa el conflicto, la Secretaría de Salud (Sesal) reporta que ha cancelado el 95% de los salarios pendientes, una cifra que permanece sin cambios desde hace dos semanas.

Según declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Midence, el 5% restante corresponde a pagos que no se han completado por problemas con la documentación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin embargo, el Colegio Médico sostiene que todavía está pendiente el pago de salarios atrasados a 840 galenos. La cifra representa una reducción respecto a los más de mil médicos, entre personal permanente e interino, cuya deuda salarial motivó el inicio de las asambleas informativas.

Pese a los avances reportados por las autoridades, el conflicto continúa sin una solución definitiva y los pacientes siguen enfrentando dificultades para acceder a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos. Por ahora, la atención se mantiene en las áreas de emergencia, mientras no se anuncia una fecha para la normalización de los servicios.