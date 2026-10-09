Salud asegura que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por médicos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó este viernes que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por los médicos del sector público, mientras continúa trabajando en la resolución de los casos pendientes, en medio del paro que afecta los servicios de salud pública. El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, dio a conocer que se ha avanzado en el cumplimiento del 95 por ciento de las obligaciones salariales y que se continúa trabajando en resolver los casos pendientes y dar respuesta a las situaciones que aún están en proceso.

Castillo consideró que los reclamos laborales son legítimos; sin embargo, aseguró que "no es justo que los más perjudicados sean los hondureños que no tienen dinero para pagar una consulta". El viceministro hizo un llamado a priorizar el bienestar de la población y a buscar una salida que permita atender las demandas laborales sin prolongar las afectaciones a los usuarios. “Pedimos a los médicos que no le nieguen la salud a nadie, así como el Gobierno no le está negando el pago a nadie”, dijo Castillo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse