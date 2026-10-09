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Salud asegura que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por médicos

El subsecretario José Miguel Castillo afirmó que continúan atendiendo los casos pendientes y pidió buscar una salida al conflicto para evitar más afectaciones a los usuarios del sistema público de salud

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 14:40
Salud asegura que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por médicos

Los médicos se han mantenido en acciones de protesta en demanda que cancelen los salarios atrasados a los médicos interinos y por contrato.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó este viernes que ha cubierto el 95% de los pagos reclamados por los médicos del sector público, mientras continúa trabajando en la resolución de los casos pendientes, en medio del paro que afecta los servicios de salud pública.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, dio a conocer que se ha avanzado en el cumplimiento del 95 por ciento de las obligaciones salariales y que se continúa trabajando en resolver los casos pendientes y dar respuesta a las situaciones que aún están en proceso.

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Castillo consideró que los reclamos laborales son legítimos; sin embargo, aseguró que "no es justo que los más perjudicados sean los hondureños que no tienen dinero para pagar una consulta".

El viceministro hizo un llamado a priorizar el bienestar de la población y a buscar una salida que permita atender las demandas laborales sin prolongar las afectaciones a los usuarios.

“Pedimos a los médicos que no le nieguen la salud a nadie, así como el Gobierno no le está negando el pago a nadie”, dijo Castillo.

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El funcionario indicó que se encontró "un sistema de salud devastado, con millones de lempiras en deudas".

“Esto significa que, antes de comprar medicamentos, mejorar hospitales o ampliar la atención, tuvimos que empezar pagando cuentas atrasadas”, detalló.

El Gobierno de la República trabaja para acercar la salud a quienes más la necesitan, con iniciativas como las Unidades Médicas de Atención Comunitaria, orientadas a ofrecer atención gratuita y acercar los servicios sanitarios a las comunidades, particularmente a las personas que enfrentan mayores barreras económicas o geográficas.

“Seguimos trabajando para fortalecer la red pública, resolver los compromisos pendientes y acercar los servicios de salud a la población. La prioridad es que los hondureños puedan recibir la atención que necesitan”, destacó el viceministro de Salud.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará dando seguimiento a los casos pendientes y trabaja para fortalecer los servicios públicos de salud.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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