Sin consulta por 29 días, la emergencia sanitaria continuará tras el feriado morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- La atención en el sistema público de salud continúa afectada por las asambleas informativas de los médicos, que este lunes 5 de octubre cumplen 29 días sin brindar consulta externa y especializada en hospitales públicos del país. La suspensión de labores se mantiene por la exigencia del pago de salarios atrasados a médicos, mientras el Colegio Médico de Honduras (CMH) y las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) mantienen diferencias sobre el número de profesionales a los que todavía se les adeudan salarios. Las huelgas comenzaron el pasado 7 de septiembre y, según lo previsto, continuarán hasta el miércoles 14 de octubre, cuando se contempla un nuevo encuentro entre representantes del Gobierno y la junta directiva del CMH. En ese contexto, el CMH convocó este 5 de octubre a una nueva jornada de asambleas informativas. La disputa entre los médicos y las autoridades de la Sesal, han dejado 27,303 ciudadanos sin atención y alrededor de tres mil cirugías canceladas, las que se suman a la mora quirúrgica que arrastra desde meses atrás. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Diferencias por los pagos

A nueve meses del inicio del actual gobierno, el personal médico reclama el pago de salarios atrasados de hasta nueve meses. El reclamo se mantiene después de aproximadamente seis reuniones con las autoridades, sin que, según los médicos, se haya concretado una solución. La Sesal sostiene que el salario ya fue cancelado al 95 % del personal de salud y que alrededor de 300 médicos permanecen en proceso de pago. Por su parte, la directiva del CMH reporta unos 400 médicos pendientes de recibir salarios, con atrasos de entre dos y ocho meses, además de pagos relacionados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y vacaciones. Héctor Carranza miembro de la junta directiva de CMH, puntualizó que la deuda con los médicos avanza un 60% en comparación con la deuda inicial, además, dio a conocer que el 21% de los médicos de salud pública son contratados por interinato y es a quien se les debe, de no pagarse a todos los médicos, las asambleas informativas continuarán. Carranza advirtió que las asambleas informativas continuarán si no se completa el pago a los médicos.

Pacientes afectados