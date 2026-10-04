Asambleas de médicos continúan en hospitales; en el IHSS suspenden protesta

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las asambleas informativas de los médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fueron suspendidas, las protestas del personal en los demás centros asistenciales del país continúan este domingo y llegan a 29 días consecutivos. En los hospitales y centros asistenciales, donde las asambleas informativas continúan, los médicos mantienen las acciones de protesta como una forma de presión para que las autoridades resuelvan el conflicto y cancelen los pagos pendientes. El reclamo de los médicos es por el pago de los salarios atrasados de sus compañeros, quienes aseguran que todavía existen profesionales de la salud a los que la Secretaría de Salud (Sesal) les adeuda varios meses de salario.

El conflicto comenzó a inicios de septiembre, cuando los médicos iniciaron las asambleas informativas para exigir el pago de salarios atrasados. Desde entonces, la medida ha tenido repercusiones en la atención de los pacientes, principalmente por la reprogramación de citas y procedimientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo a las autoridades sanitarias, son más de 27,000 personas las que no han sido atendidas desde que comenzaron las protestas. Entre los servicios que se han visto afectados están la consulta externa de las distintas especialidades médicas. El gremio médico sostiene que todavía hay al menos 840 médicos sin recibir sus pagos desde hace tres meses; incluso a algunos profesionales se les adeuda hasta nueve meses.