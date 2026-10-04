Declaran alerta verde por lluvias en Distrito Central y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que se declaró en alerta verde los municipios de Distrito Central (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés) debido a las lluvias de las últimas horas y las próximas pronosticadas para este domingo.
El estado de alerta entró en vigor el pasado sábado a las 10:00 de la noche y se mantendrá por 48 horas.
Copeco explicó que la decisión surge debido a las condiciones atmosféricas inestables y a las probabilidades de que se reporten lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada.
Estas condiciones podrían derivar en el aumento del crecimiento del caudal de ríos y quebradas, provocando riesgo de inundaciones, deslizamientos y otras incidencias, principalmente en zonas vulnerables.
De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para este domingo se registrarán precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose mayores acumulados en las regiones del centro, sur, norte y occidente.
En ese sentido, las autoridades instaron a la población a tomar precauciones tales como no cruzar ríos y quebradas crecidas, limpiar las cunetas y tragantes, evitar permanecer cerca de fuentes de agua durante lluvias intensas, y conducir con precaución.
El pasado 3 de octubre las lluvias fueron de gran magnitud en San Pedro Sula al punto de dejar inundaciones en varios sectores. Entre los lugares más afectados figuró el barrio Cabañas, colonia Valle de Sula, colonia Montefresco Este, entre otras.
Los residentes de la parte baja del barrio Cabañas tuvieron que evacuar rápidamente sus viviendas ante las inundaciones. Si bien agradecen que no se perdieron vidas, lamentan las pérdidas económicas y materiales. Una vez que cesaron las lluvias, los habitantes regresaron a sus casas para limpiarlas y recuperar parte de los objetos que les quedaron.
Hasta la mañana del pasado sábado, Copeco contabilizó al menos 230 familias afectadas por las anegaciones en San Pedro Sula.