Declaran alerta verde por lluvias en Distrito Central y San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que se declaró en alerta verde los municipios de Distrito Central (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés) debido a las lluvias de las últimas horas y las próximas pronosticadas para este domingo. El estado de alerta entró en vigor el pasado sábado a las 10:00 de la noche y se mantendrá por 48 horas. Copeco explicó que la decisión surge debido a las condiciones atmosféricas inestables y a las probabilidades de que se reporten lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada.

Estas condiciones podrían derivar en el aumento del crecimiento del caudal de ríos y quebradas, provocando riesgo de inundaciones, deslizamientos y otras incidencias, principalmente en zonas vulnerables. De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para este domingo se registrarán precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, concentrándose mayores acumulados en las regiones del centro, sur, norte y occidente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En ese sentido, las autoridades instaron a la población a tomar precauciones tales como no cruzar ríos y quebradas crecidas, limpiar las cunetas y tragantes, evitar permanecer cerca de fuentes de agua durante lluvias intensas, y conducir con precaución.