Realizan seis vuelos para siembra de nubes; Cenaos analiza resultados de las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ya realizó seis vuelos de siembra de nubes como parte del programa para estimular las precipitaciones en zonas afectadas por el déficit de lluvias. Las operaciones se ejecutan únicamente cuando las condiciones atmosféricas son favorables.
El programa contempla alrededor de 20 vuelos durante un período de dos a tres meses y utiliza yoduro de plata sobre formaciones nubosas que reúnen las condiciones climáticas necesarias para favorecer la precipitación.
El jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenoas), Francisco Argeñal, explicó que el comportamiento de las lluvias está siendo revisado para determinar qué ocurrió después de las intervenciones.
“Estamos revisando los datos. Por ejemplo, ayer (1 de octubre) hubo bastante trabajo en el centro del país. No sabemos si en verdad inyectaron o no inyectaron, pero ahí llovió poco el día de ayer”, detalló el especialista.
Argeñal detalló que las lluvias registradas durante la jornada anterior se concentraron principalmente en la zona sur del territorio hondureño, mientras que en sectores del centro los acumulados fueron menores.
“Las lluvias de ayer, por ejemplo, la mayoría se dieron en la zona sur", detalló, mientras mencionaba que revisaron el mapa de lluvias.
De acuerdo con las mediciones revisadas por Cenaos, entre la zona central y sur del país se registraron precipitaciones de aproximadamente 33 milímetros en el sector de Cerro Grande.
“En el sur de Tegucigalpa tuvimos alrededor de 10 milímetros, mientras que anteayer (30 de septiembre), por ejemplo, sí se registraron cerca de 40 milímetros en la parte sur de la ciudad”.
El funcionario explicó que el vuelo realizado el pasado jueves "salió de Tegucigalpa en dirección hacia el sector de San Marcos de Colón. Después pasó por Choluteca y subió hacia el lado de Pespire, hacia la represa José Cecilio del Valle”.
Luego, la aeronave regresar hacia el norte por las cercanías de San Marcos de Colón y avanzar en dirección a Cantarranas.
“Después de Cantarranas subió un poco hacia la parte de Talanga y ahí regresó hacia Tegucigalpa”, detalló el entrevistado.
Durante este viernes también se efectuó otro vuelo de estimulación de nubes, esta vez con recorrido hacia la zona sur del país y sectores bajos relacionados con áreas de producción agrícola.
El recorrido de este día incluyó sectores cercanos a Alianza, departamento de Valle; el sur de Nacaome y las proximidades de San Lorenzo, para posteriormente dirigirse hacia Choluteca.
“Estamos hablando de cerca de Alianza, Valle, el sur de Nacaome, es decir, cerca de San Lorenzo. De ahí se dirigieron hacia Choluteca, al sur de Orocuina”, explicó el funcionario.
Según la explicación de Cenoas, la aeronave realizó varios recorridos cerca de Choluteca y, posteriormente, emprendió el retorno hacia Tegucigalpa por el sector de Maraita.
“Estamos trabajando porque en algunos lugares ha coincidido con lluvias y en otros con pocas lluvias. Estamos valorando qué ocurrió debido a procesos en los que las nubes ya estaban presentes”, explicó Argeñal
La principal tarea de los especialistas consiste en determinar si las precipitaciones registradas pueden asociarse a la estimulación o si corresponden al comportamiento natural de las nubes que ya estaban presentes en esas zonas.
“Estamos haciendo comparaciones con otros lugares donde no se está haciendo siembra de nubes y comparando los montos para determinar si existe alguna diferencia que haya incrementado significativamente las cantidades de lluvia”, detalló Argeñal.
Cenoas utilizará imágenes satelitales y registros de los pluviómetros instalados en diferentes zonas para comparar el comportamiento de las precipitaciones y establecer posibles diferencias entre áreas intervenidas y no intervenidas.
“Para poder determinar eso necesitamos más tiempo de observación y más comparaciones. También estamos haciendo lecturas de los pluviómetros que hay en la zona para comparar los registros”, puntualizó.
La evaluación incluirá imágenes visibles, de infrarrojo y de vapor de agua, además de los datos obtenidos en tierra, con el objetivo de establecer científicamente si la técnica produjo un incremento significativo de las lluvias.