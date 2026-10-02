Realizan seis vuelos para siembra de nubes; Cenaos analiza resultados de las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ya realizó seis vuelos de siembra de nubes como parte del programa para estimular las precipitaciones en zonas afectadas por el déficit de lluvias. Las operaciones se ejecutan únicamente cuando las condiciones atmosféricas son favorables.

El programa contempla alrededor de 20 vuelos durante un período de dos a tres meses y utiliza yoduro de plata sobre formaciones nubosas que reúnen las condiciones climáticas necesarias para favorecer la precipitación.

El jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenoas), Francisco Argeñal, explicó que el comportamiento de las lluvias está siendo revisado para determinar qué ocurrió después de las intervenciones.

“Estamos revisando los datos. Por ejemplo, ayer (1 de octubre) hubo bastante trabajo en el centro del país. No sabemos si en verdad inyectaron o no inyectaron, pero ahí llovió poco el día de ayer”, detalló el especialista.

Argeñal detalló que las lluvias registradas durante la jornada anterior se concentraron principalmente en la zona sur del territorio hondureño, mientras que en sectores del centro los acumulados fueron menores.

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“Las lluvias de ayer, por ejemplo, la mayoría se dieron en la zona sur", detalló, mientras mencionaba que revisaron el mapa de lluvias.

De acuerdo con las mediciones revisadas por Cenaos, entre la zona central y sur del país se registraron precipitaciones de aproximadamente 33 milímetros en el sector de Cerro Grande.

“En el sur de Tegucigalpa tuvimos alrededor de 10 milímetros, mientras que anteayer (30 de septiembre), por ejemplo, sí se registraron cerca de 40 milímetros en la parte sur de la ciudad”.

El funcionario explicó que el vuelo realizado el pasado jueves "salió de Tegucigalpa en dirección hacia el sector de San Marcos de Colón. Después pasó por Choluteca y subió hacia el lado de Pespire, hacia la represa José Cecilio del Valle”.