Desastre: así quedó San Pedro Sula ante las lluvias e inundaciones

Las torrenciales lluvias del viernes 2 de octubre dejaron inundaciones en diversos sectores de la ciudad de San Pedro Sula (Cortés), dejando a varias familias afectadas. Más detalles a continuación.
Las precipitaciones se hicieron presentes en horas de la tarde. En cuestión de minutos, las calles de varias colonias y barrios ya se encontraban anegadas.
Las corrientes de agua eran tan fuertes que incluso llegaron a arrastrar a algunos vehículos, volviéndose intransitables las calles. Para la mañana de este sábado, el nivel del agua sigue estando a un nivel considerable en la colonia Valle de Sula, en la 33 calle.
Otra zona que quedó afectada fue el circo de Pops situado donde antes estaba el antiguo centro penal sampedrano.
La infraestructura del circo colapsó ante los fuertes vientos y precipitaciones. "Para nosotros es una tragedia", expresó Cristian Gutiérrez, integrante del circo. Mencionó que es la segunda vez que esta situación les ocurre en lo que va del año.
"Me siento muy triste porque aquí hay un trabajo de mi papá, mi persona, todo el personal del circo", lamentó. Aun así, agradece estar con vida y confía en que se recuperarán para volver a sus actividades de entretenimiento.
Las aguas fueron creciendo al punto de ingresar a las viviendas, siendo el barrio Cabañas uno de los sectores más golpeados por las inundaciones.
"De repente nosotros miramos que venía una ola y eso no lo pudimos detener. Tuvimos que salirnos de la casa", relató Brenda Escobar, residente del barrio Cabañas. Ella junto a su familia, se tuvo que refugiar en la casa de dos plantas de una vecina.
Escobar indicó que no solo su familia se refugió en ese hogar, sino otras más del barrio. "Era el único lugar. Todas las casas estaban llenas", describió.
Varias familias tuvieron que evacuar de inmediato. Las inundaciones echaron a perder su vestimenta, alimentos y aparatos electrodomésticos. "Si nosotros nos ponemos a sacar, nos ahogamos", dijo afligida Brenda Escobar.
"Nos duele porque tener las cosas tampoco es fácil, pero ahí nos vamos a recuperar", resaltó, agradeciendo que pese a las pérdidas materiales, no hubo fallecidos.
La ciudadana reprochó que la alcaldía no se ha apersonado para apoyar a los damnificados y señaló que las inundaciones también se debieron a lo que ella califica como "obras mal hechas". En ese sentido, instó a la corporación municipal a tomar cartas ante esta situación.
"Ya no podemos. Aquí hay gente con cáncer, hay muchos ancianos de la tercera edad que tenemos toda una vida de vivir aquí", expresó.
Patricia Zelaya, residente del barrio Cabañas, aseguró que es la primera vez que experimentan una inundación de tal magnitud. El negocio de su familia se vio afectado por los anegamientos.
Zelaya y sus parientes perdieron mercadería; alimentos y sus bienes como ropa y electrodomésticos resultaron dañados. "Quedamos encerradas mi mamá y yo solas. No hallábamos cómo salir de aquí". Recordó que en cuestión de segundos el agua ingresó a su casa.
De acuerdo a Alberto López, meteorólogo de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), se estima que al menos 230 familias se vieron afectadas por las lluvias. Asimismo, señaló que estas cifras pueden ir creciendo conforme a la información que reciben. "Perdieron todo. Camas, electrodomésticos, porque su inundación fue arriba de un metro.
Detalló que los lugares más afectados fueron la parte baja del barrio Cabañas, que colinda con el segundo anillo periférico; la colonia Montefresco Este, donde la inundación fue casi de un metro y medio: así como el bordo a la altura de Divina Providencia del sector Chamelecón; entre varias calles más de la ciudad que también se vieron perjudicados.
Indicó que uno de los detonantes de las inundaciones fue que los tragantes de agua estaban tapados por basura. Igualmente, informó que ya se coordina la entrega de ayuda humanitaria a las familias.
"Estamos teniendo incidencia fuerte porque la basura que una persona bota en la parte alta viene a inundar a las personas de la parte baja", amplió.
López informó que Copeco ya está coordinando la entrega de ayuda humanitaria y llamó a la población a tener más conciencia ambiental. De igual forma, adelantó que este sábado y los días siguientes volverán a reportarse lluvias.