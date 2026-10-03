Desastre: así quedó San Pedro Sula ante las lluvias e inundaciones

Detalló que los lugares más afectados fueron la parte baja del barrio Cabañas, que colinda con el segundo anillo periférico; la colonia Montefresco Este, donde la inundación fue casi de un metro y medio: así como el bordo a la altura de Divina Providencia del sector Chamelecón; entre varias calles más de la ciudad que también se vieron perjudicados.