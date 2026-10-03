Por humedad del Pacífico y onda tropical se esperan más lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras continuará registrando lluvias en los próximos días, principalmente en horas de la tarde y noche, debido a la influencia de humedad proveniente del Pacífico y el Caribe; además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán las precipitaciones.

Los mayores acumulados se esperan en la zona sur y suroccidental del país, mientras que también se pronostican lluvias fuertes para el departamento de Olancho, El Paraíso y Comayagua, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

“Sobre todo, los mayores acumulados se esperan en la zona sur, con máximos que pueden andar alrededor de los 40 a 50 milímetros en las partes altas de Valle y Choluteca”, informó Francisco Argeñal, director de Cenaos.

“Tenemos pronóstico de lluvia prácticamente para los próximos días, siempre por las tardes y noches. Los mayores acumulados se esperan en el suroccidente y sur del país”, detalló Argeñal.

El pronóstico contempla condiciones lluviosas en otras regiones del país, particularmente en sectores del oriente y centro, donde se ubica el Distrito Central, donde la humedad favorecerá el desarrollo de precipitaciones.

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“También tenemos lluvias fuertes en la parte norte de Olancho, El Paraíso y Comayagua”, señaló el director de Cenaos al referirse a las zonas que podrían registrar mayores precipitaciones.