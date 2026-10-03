Por humedad del Pacífico y onda tropical se esperan más lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras continuará registrando lluvias en los próximos días, principalmente en horas de la tarde y noche, debido a la influencia de humedad proveniente del Pacífico y el Caribe; además de otros sistemas atmosféricos que favorecerán las precipitaciones.
Los mayores acumulados se esperan en la zona sur y suroccidental del país, mientras que también se pronostican lluvias fuertes para el departamento de Olancho, El Paraíso y Comayagua, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
“Sobre todo, los mayores acumulados se esperan en la zona sur, con máximos que pueden andar alrededor de los 40 a 50 milímetros en las partes altas de Valle y Choluteca”, informó Francisco Argeñal, director de Cenaos.
“Tenemos pronóstico de lluvia prácticamente para los próximos días, siempre por las tardes y noches. Los mayores acumulados se esperan en el suroccidente y sur del país”, detalló Argeñal.
El pronóstico contempla condiciones lluviosas en otras regiones del país, particularmente en sectores del oriente y centro, donde se ubica el Distrito Central, donde la humedad favorecerá el desarrollo de precipitaciones.
“También tenemos lluvias fuertes en la parte norte de Olancho, El Paraíso y Comayagua”, señaló el director de Cenaos al referirse a las zonas que podrían registrar mayores precipitaciones.
Argeñal explicó que las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por el flujo de humedad procedente del océano Pacífico, que continuará generando lluvias en los próximos días.
“También esperamos lluvias por el flujo del Pacífico estos días. Luego tendremos algunas lluvias en la zona oriental, por la entrada del Caribe”, indicó el funcionario.
Agregó que también se prentarán lluvias en la región norte, "principalmente por las tardes en la parte noroccidental”, explicó Argeñal al detallar el comportamiento esperado de las lluvias en esa región del territorio hondureño.
A estas condiciones se sumará el ingreso de una onda tropical previsto para mediados de la próxima semana, fenómeno que también podría generar precipitaciones en diferentes sectores del país.
“Por otro lado, tenemos el ingreso de una onda tropical, creo que el martes o miércoles. Es una onda tropical de poca amplitud”, precisó el director de Cenaos.
Su ingreso se dará en un escenario que ya presenta condiciones favorables para las lluvias, por lo que Cenaos mantiene bajo vigilancia el comportamiento atmosférico.