Spider-Man Brand New Day, Zendaya y Tom Holland arrasan en los Kids’ Choice Awards 2026

El grupo surcoreano BTS consiguió tres de las tradicionales estatuillas en forma de zepelín naranja. Fue distinguido como grupo o dúo musical favorito, y además obtuvo los premios a mejor canción por SWIM y a mejor álbum por ARIRANG. Chris Pratt, por su parte, recibió el premio Rey de la Comedia.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Spider-Man Brand New Day fue la gran triunfadora de los Kids’ Choice Awards 2026 , que se entregaron la noche del sábado en Los Ángeles. La cinta se impuso en la categoría de película favorita, mientras que sus protagonistas, Tom Holland y Zendaya , recibieron los premios a mejor actor y mejor actriz de cine. Sadie Sink, que interpreta a Jean Grey en la misma producción, ganó como villano favorito.

La ceremonia, presentada por el cantante Alex Warren, se emitió en directo desde Television City bajo el título oficial CBS Presents Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Es la primera vez que la gala se transmite a la vez en CBS y Nickelodeon, y también estuvo disponible en Paramount+ para los suscriptores del plan Premium. La producción corrió a cargo de Done + Dusted.

Los galardones reconocen las preferencias del público infantil y juvenil en cine, televisión, música, videojuegos y deporte, y los ganadores se eligen por votación de los seguidores. Esta edición incorporó tres categorías nuevas, que son fiesta de visionado, dúo o trío favorito en pantalla y jugador decisivo del año.

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En cine de animación, Zootopia 2 fue elegida película favorita, y los protagonistas de KPop Demon Hunters se llevaron las voces favoritas, con Arden Cho en la categoría femenina y Ahn Hyo-seop en la masculina. La canción Golden, de esa misma película, ganó como mejor tema de cine. Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, voces de Judy Hopps y Nick Wilde en Zootopia 2, fueron escogidos como dúo favorito en pantalla.

En televisión, Percy Jackson y los dioses del Olimpo ganó como serie infantil favorita y Stranger Things como serie familiar favorita. Jenna Ortega y Joe Keery fueron reconocidos como estrellas familiares de televisión. SpongeBob SquarePants se impuso como dibujo animado favorito y America’s Got Talent como concurso de talentos.