"Esto no es juego": Zambrano advierte 30 o 40 años de cárcel para policías y jueces ligados al crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lanzó un mensaje directo sobre la lucha contra el crimen organizado. "Aquí no hay retroceso, no hay vuelta atrás, aquí no nos vamos a detener", afirmó este sábado desde San Marcos, en Choluteca, lugar donde más de 500 jóvenes fueron certificados en áreas técnicas. De acuerdo con sus declaraciones, este es un esfuerzo que no es pasajero. También anunció que se exigirán respuestas constantes con las herramientas legales ya aprobadas desde el Legislativo. "Vamos a pedir cuentas".

Zambrano prevé que antes de que termine noviembre se realice una primera reunión con los operadores de justicia en el Congreso Nacional. Después habrá una rendición de informes ante el pleno, con la finalidad de que "la gente conozca los resultados". Durante la misma intervención, el titular del Congreso sostuvo que los jueces, fiscales, policías, militares y personal de inteligencia ya cuentan con nueva ley que, "ningún otro gobierno les había dado". En ese sentido, aseguró que no tienen excusas para dar los resultados esperados.

Advertencia

Zambrano advirtió que cualquier policía, juez, fiscal, militar o policía penitenciario descubierto en vínculos con estructuras criminales será declarado como colaborador del terrorismo y enfrentará 30 o 40 años de cárcel. "Es no es juego", enfatizó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por otro lado, el funcionaro mencionó que la lista de organizaciones criminales señaladas irá en aumento. Hasta ahora están declaradas como terroristas estructuras como la MS-18 y el Cartel del Diablo, pero según notificó, las autoridades de inteligencia ya identificaron a otros grupos que atemorizan a la población.