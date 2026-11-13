ARSA mantiene bajo vigilancia siete medicamentos por riesgo de pérdida visual

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), lanzó este viernes una alerta de seguridad por riesgo de pérdida parcial de la visión o ceguera provocada por medicamentos de la clase GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1 o agonistas del receptor de GLP-1 ), utilizados para enfermedades como la diabetes tipo 2 y controlar el sobrepeso.

La alerta identifica siete medicamentos, Semaglutida, Tirzepatida, Liraglutida, Dulaglutida, Exenatida y otros como el lixisenatida y orforglipron; Comúnmente son utilizados para la diabetes tipo 2, controlar el sobrepeso, reducción de eventos cardiovasculares y daño renal.

La mayoría de estos medicamentos son administrados por medio de una inyección subcutánea de forma diaria o semanal, o mediante cápsulas que se toman una vez al día.

En la alerta sanitaria ARSA exige “actualizar el etiquetado de los medicamentos GLP-1, debido al aumento de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, patología que causa pérdida repentina, aguda o indolora de la visión de un ojo, llegando a ser irreversible”.

Esta alerta fue inicialmente emitida por la agencia de Registro de instalaciones alimentarias de la (FDA), de los Estados Unidos, debido a un estudio realizado que dio como resultado que alrededor de seis a siete pacientes de 100,000 usuarios de este medicamento presentaron problemas de baja visión o ceguera.