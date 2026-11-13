ARSA mantiene bajo vigilancia siete medicamentos por riesgo de pérdida visual

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), lanzó este viernes una alerta de seguridad por riesgo de pérdida parcial de la visión o ceguera provocada por medicamentos de la clase GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1 o agonistas del receptor de GLP-1 ), utilizados para enfermedades como la diabetes tipo 2 y controlar el sobrepeso.
La alerta identifica siete medicamentos, Semaglutida, Tirzepatida, Liraglutida, Dulaglutida, Exenatida y otros como el lixisenatida y orforglipron; Comúnmente son utilizados para la diabetes tipo 2, controlar el sobrepeso, reducción de eventos cardiovasculares y daño renal.
La mayoría de estos medicamentos son administrados por medio de una inyección subcutánea de forma diaria o semanal, o mediante cápsulas que se toman una vez al día.
En la alerta sanitaria ARSA exige “actualizar el etiquetado de los medicamentos GLP-1, debido al aumento de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, patología que causa pérdida repentina, aguda o indolora de la visión de un ojo, llegando a ser irreversible”.
Esta alerta fue inicialmente emitida por la agencia de Registro de instalaciones alimentarias de la (FDA), de los Estados Unidos, debido a un estudio realizado que dio como resultado que alrededor de seis a siete pacientes de 100,000 usuarios de este medicamento presentaron problemas de baja visión o ceguera.
Medicamentos en el país
De la lista de siete medicamentos emitida por el ARSA, el Hospital Escuela, en su área de farmacia solo ofrece la Liraglutida, que fue uno de los primeros tratamientos de esa clase aprobada para diabetes mellitus tipo 2, este requiere una aplicación diaria mediante una inyección subcutánea.
Mientras que en el Instituto Nacional del Diabético (INADI), según las autoridades todavía no se prescribe. Por su parte autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aseguran que en su Listado Oficial de Medicamentos (LOM), no se encuentran los fármacos de la clase GLP-1.
Asimismo, el ARSA advierte que si un paciente siente la pérdida repentina e indolora de la visión, o puntos ciegos, con mayor frecuencia al despertar visite a su médico de referencia y este evalúe el escenario.