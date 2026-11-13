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Tribunal Superior de Cuentas audita la gestión anterior y actual de la OABI

El titular de la OABI afirmó que están dispuestos a colaborar con el TSC, el Ministerio Público y el CNA en cualquier proceso de investigación

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 09:12
Tribunal Superior de Cuentas audita la gestión anterior y actual de la OABI

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con ellos”, expresó Jorge Alberto Cálix, titular de la OABI.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realiza una auditoría a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que comprende tanto la gestión anterior como la actual, informó este viernes 13 de noviembre el director de la institución, Jorge Alberto Cálix.

El funcionario explicó que el ente contador desarrolla una revisión de los bienes y operaciones de la institución, dentro de los alcances y períodos que ha considerado pertinentes.

En ese sentido, Calix manifestó que la OABI está abierta a cualquier proceso de investigación que pueda impulsar el Ministerio Público, sin establecer restricciones para el acceso a la información institucional.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con ellos (TSC), así como con la Fiscalía. Cualquier investigación que quieran hacer, estamos listos para proporcionar la información que requieran”, expresó.

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Asimismo, el titular de la OABI señaló que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tiene la posibilidad de acceder a registros y documentos de la institución para realizar las verificaciones que consideren necesarias.

Denuncia

Las declaraciones se producen en medio de nuevos cuestionamientos sobre la administración de los bienes incautados en el país, luego de que el CNA denunciara presuntas irregularidades relacionadas con el traslado de 33 propiedades que estaban bajo custodia de la OABI.

Presuntamente, estos inmuebles fueron objeto de un esquema de venta simulada en la que se utilizaron dos procesos de subasta pública como fachada para dar apariencia de legalidad a una operación que no cumplió con los requisitos.

Sobre este tema, el organismo anticorrupción informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector de la OABI, Francisco René Flores, y otras personas por posibles delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, malversación por apropiación y usurpación de la personalidad.

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Finalmente, Cálix reiteró que la institución mantiene una política de puertas abiertas para los organismos fiscalizadores y que facilitará la información necesaria para esclarecer cualquier situación relacionada con la administración de los bienes bajo su responsabilidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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