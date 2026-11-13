Tribunal Superior de Cuentas audita la gestión anterior y actual de la OABI

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realiza una auditoría a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que comprende tanto la gestión anterior como la actual, informó este viernes 13 de noviembre el director de la institución, Jorge Alberto Cálix.

El funcionario explicó que el ente contador desarrolla una revisión de los bienes y operaciones de la institución, dentro de los alcances y períodos que ha considerado pertinentes.

En ese sentido, Calix manifestó que la OABI está abierta a cualquier proceso de investigación que pueda impulsar el Ministerio Público, sin establecer restricciones para el acceso a la información institucional.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con ellos (TSC), así como con la Fiscalía. Cualquier investigación que quieran hacer, estamos listos para proporcionar la información que requieran”, expresó.