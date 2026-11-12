Orden de captura contra Ebal Díaz sigue vigente tras resolución de la Corte por caso "Casas contenedores"

La decisión judicial también mantiene el auto de formal procesamiento contra 10 personas señaladas por su presunta vinculación con las irregularidades en el proyecto habitacional Residencial Morazán, mientras que dos imputadas recibieron sobreseimiento definitivo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia , Ebal Díaz , continúa vigente en el marco de la investigación por el caso " Casas contenedores ", luego de una resolución emitida por la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Las irregularidades en el proyecto habitacional comenzaron a salir a la luz a través de las investigaciones periodísticas de EL HERALDO. Desde mayo de 2021, el equipo de Investigación de este rotativo comenzó a indagar sobre la iniciativa que pretendía beneficiar a familias afectadas por los huracanes Eta y Iota.

En una publicación del 3 de julio de ese año, EL HERALDO documentó los retrasos en la construcción de las viviendas, la falta de transparencia en los procesos de contratación y compra, así como problemas técnicos relacionados con la cimentación de las estructuras.

La investigación de este rotativo también reveló que el proyecto estaba a cargo de la Unidad Coordinadora de Proyectos, dependiente de la Secretaría de la Presidencia, en lugar de la institución estatal responsable de desarrollar la política habitacional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, el equipo periodístico comprobó que las primeras 102 soluciones habitacionales tenían un costo superior a los 16.3 millones de lempiras y que la entrega, prevista inicialmente para febrero de 2021, acumulaba varios meses de retraso.

Posteriormente, las investigaciones de EL HERALDO continuaron documentando las condiciones del proyecto. En enero de 2022, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública realizaron inspecciones en los contenedores adquiridos.

En julio de 2024, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y otros exfuncionarios por el presunto fraude de más de 294 millones de lempiras, a partir de las irregularidades identificadas en el fallido proyecto habitacional.