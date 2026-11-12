  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes

La selección de Honduras regresa a la actividad y será con un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos donde el técnico José Francisco Molino probará varios jugadores de cara al próximos compromisos

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 13:36
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
1 de 16

La selección de Honduras regresa a la actividad y será con un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos donde el técnico José Francisco Molino probará varios jugadores de cara al próximos compromisos
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
2 de 16

José Francisco Molina tendrá muchos cambios en su 11 titular para el amistoso de este 13 de noviembre con la selección de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
3 de 16

Edrick Menjívar: El portero con mayor experiencia dentro de la convocatoria. Su recorrido con Olimpia y la Selección lo colocan como una opción fuerte para comenzar el encuentro.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
4 de 16

Natanael Martínez: Sería una de las sorpresas del español José Molina. Su convocatoria representa una oportunidad para observarlo en un escenario internacional y evaluar su capacidad para responder en defensa como lo ha venido demostrando con el Marathón.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
5 de 16

Denil Maldonado: Es el capitán de esta selección, el líder en la zona baja y ahora con su experiencia con el Rubín Kazán de Rusia, lo pone como el referente en la zona baja.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
6 de 16

Julián Martínez: Su regreso a la Selección le permite a Molina probar una alternativa que conoce el fútbol hondureño y que también está adquiriendo experiencia internacional con el Alverca de Portugal.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
7 de 16

Joseph Rosales: Ha venido siendo el defensor por la banda izquierda de la Selección Nacional de Honduras, es el de confianza de Molina.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
8 de 16

Deybi Flores: Es uno de los futbolistas que puede darle equilibrio al equipo. Su capacidad de recuperación, intensidad y despliegue físico serían fundamentales ante un rival asiático.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
9 de 16

Alejandro Reyes: Puede aportar movilidad, circulación de balón y conexión entre la zona de recuperación y el ataque. Es una oportunidad para consolidarse en el esquema de Molina.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
10 de 16

Jonathan Rubio: Su experiencia internacional y capacidad técnica pueden ayudar a Honduras a tener mayor claridad en la construcción de juego. En los últimos juegos, Molina le tuvo confianza.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
11 de 16

Edwin Rodríguez: Sería otro de los volantes de llegada que pondría José Molina en el amistoso de Honduras contra Emiratos Árabes Unidos.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
12 de 16

Luis Palma: Uno de los referentes en esta Selección Nacional, Molina sabe lo que aporta al grupo y lo pondría como titular en este amistoso contra Emiratos Árabes Unidos.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
13 de 16

Dereck Moncada: Llega con el atractivo de su crecimiento en el fútbol europeo con el Lugano de Suiza. Su velocidad y capacidad ofensiva lo convierten en una alternativa interesante para comenzar.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
14 de 16

OPCIÓN - Keyrol Figueroa: Llega con un buen momento goleador pero Molina lo dejaría como suplente en este encuentro.
Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
15 de 16

OPCIÓN - David Ruiz: Es otra de la opciones, quien esta vez sí sumaría minutos con la H en estos amistosos tras no tener participación en la Nations League.

Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes
16 de 16

OPCIÓN - Rigoberto Rivas: su velocidad y capacidad para atacar espacios pueden ser importantes si Molina busca mayor profundidad ofensiva.
Cargar más fotos