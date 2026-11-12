Sorprendente y modificado 11 titular de Honduras para amistoso ante Emiratos Árabes

La selección de Honduras regresa a la actividad y será con un amistoso ante Emiratos Árabes Unidos donde el técnico José Francisco Molino probará varios jugadores de cara al próximos compromisos
José Francisco Molina tendrá muchos cambios en su 11 titular para el amistoso de este 13 de noviembre con la selección de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos
Edrick Menjívar: El portero con mayor experiencia dentro de la convocatoria. Su recorrido con Olimpia y la Selección lo colocan como una opción fuerte para comenzar el encuentro.
Natanael Martínez: Sería una de las sorpresas del español José Molina. Su convocatoria representa una oportunidad para observarlo en un escenario internacional y evaluar su capacidad para responder en defensa como lo ha venido demostrando con el Marathón.
Denil Maldonado: Es el capitán de esta selección, el líder en la zona baja y ahora con su experiencia con el Rubín Kazán de Rusia, lo pone como el referente en la zona baja.
Julián Martínez: Su regreso a la Selección le permite a Molina probar una alternativa que conoce el fútbol hondureño y que también está adquiriendo experiencia internacional con el Alverca de Portugal.
Joseph Rosales: Ha venido siendo el defensor por la banda izquierda de la Selección Nacional de Honduras, es el de confianza de Molina.
Deybi Flores: Es uno de los futbolistas que puede darle equilibrio al equipo. Su capacidad de recuperación, intensidad y despliegue físico serían fundamentales ante un rival asiático.
Alejandro Reyes: Puede aportar movilidad, circulación de balón y conexión entre la zona de recuperación y el ataque. Es una oportunidad para consolidarse en el esquema de Molina.
Jonathan Rubio: Su experiencia internacional y capacidad técnica pueden ayudar a Honduras a tener mayor claridad en la construcción de juego. En los últimos juegos, Molina le tuvo confianza.
Edwin Rodríguez: Sería otro de los volantes de llegada que pondría José Molina en el amistoso de Honduras contra Emiratos Árabes Unidos.
Luis Palma: Uno de los referentes en esta Selección Nacional, Molina sabe lo que aporta al grupo y lo pondría como titular en este amistoso contra Emiratos Árabes Unidos.
Dereck Moncada: Llega con el atractivo de su crecimiento en el fútbol europeo con el Lugano de Suiza. Su velocidad y capacidad ofensiva lo convierten en una alternativa interesante para comenzar.
OPCIÓN - Keyrol Figueroa: Llega con un buen momento goleador pero Molina lo dejaría como suplente en este encuentro.
OPCIÓN - David Ruiz: Es otra de la opciones, quien esta vez sí sumaría minutos con la H en estos amistosos tras no tener participación en la Nations League.
OPCIÓN - Rigoberto Rivas: su velocidad y capacidad para atacar espacios pueden ser importantes si Molina busca mayor profundidad ofensiva.