Curazao vs Panamá EN VIVO: Hora y dónde ver partido de cuartos de final de Nations League

Willemstad, Curazao.- La Marea Roja de Panamá se prepara para medir fuerzas con la Ola Azul de Curazao este jueves en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en una serie en la que los centroamericanos esperan alcanzar su cuarta final consecutiva y los caribeños buscan confirmar su crecimiento futbolístico.

El estadio Ergilio Hato, en Willemstad, será el escenario del primer pulso entre dos selecciones que persiguen el mismo objetivo de acercarse a la fase final del torneo regional y asegurar su presencia en la Copa Oro de 2027.

Curazao, dirigido por el neerlandés Dick Advocaat, consiguió su pase a los cuartos de final tras terminar líder del grupo A, con tres victorias y un empate, mientras que Panamá, actual subcampeón y uno de los cinco primeros clasificados de la Concacaf, avanzó de forma directa a esta ronda.

Advocaat dejó claro que Panamá es la selección a batir, pese al buen desempeño de su equipo en la primera fase y a la destacada presentación de sus dirigidos en el Mundial de 2026.

El técnico neerlandés confeccionó una plantilla en que la velocidad y la potencia física serán las principales armas, con jugadores experimentados como Armando Obispo (PSV), Livano Comenencia (FC Zúrich), Tahith Chong (Sheffield United) y Nigel Thomas (ADO Den Haag).

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Asimismo, en la fase de grupos Curazao mostró su capacidad ofensiva al marcar 12 goles y recibir 5, números que reflejan su potencial de cara a esta eliminatoria.

La escuadra de Curazao será una prueba exigente para una selección panameña que, según su entrenador, el hispano-danés Thomas Christiansen, busca el equilibrio entre la experiencia y la renovación.

Dentro de una plantilla con un promedio de edad de 26.5 años destacan los jóvenes Kadir Barría y Josué Vergara, ambos de 19 años, junto a futbolistas de amplio recorrido en la Roja centroamericana como Adalberto Carrasquilla, Michael Amir Murillo, Ismael Díaz y José Fajardo.

Sobre el rival, Christiansen reconoció que "ha mejorado muchísimo" y que exigirá el máximo a los suyos. Los futbolistas panameños también elevaron el tono: el guardameta Orlando Mosquera calificó de "fracaso" no superar esta fase, mientras que Andrés Andrade afirmó: "No nos vamos a esconder. Vamos a ir a proponer nuestro estilo de juego".

Andrade es consciente de que los enfrentamientos ante la Ola Azul han sido históricamente de alta intensidad. Los tres antecedentes más recientes, todos bajo la dirección de Christiansen, favorecen a los centroamericanos con dos triunfos y un empate.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio el 13 de octubre de 2023, cuando Panamá se impuso por 1-2 en Willemstad por la Liga de Naciones. Antes, había superado a Curazao en la eliminatoria mundialista de 2022 con un marcador global de 2-1.

Los panameños llegan a este compromiso internacional, que marca el cierre de su calendario de 2026, con un balance de apenas 2 victorias en 13 partidos (ante Sudáfrica y República Dominicana), además de 6 empates y 5 derrotas, 3 de ellas en el pasado Mundial de Norteamérica.

El conjunto canalero marcó 14 goles y recibió 20, con una diferencia negativa de 6 tantos. Además, afronta este desafío sin haber conseguido un triunfo en sus últimos 5 encuentros disputados en tiempo reglamentario.