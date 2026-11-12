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Horario inusual: hora y dónde ver amistoso Emiratos vs Honduras este viernes

Honduras jugará este viernes el primero de dos amistosos en el continente asiático. ¿Dónde verlo y a qué hora inicia?

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 12:01
Horario inusual: hora y dónde ver amistoso Emiratos vs Honduras este viernes

Honduras visitará a Emiratos, combinado que generalmente no clasifica a Mundiales.

Foto: El Heraldo

Dubai, Emiratos Árabes Unidos.- La selección de Honduras jugará este viernes el primero de dos amistosos en el continente asiático y lo hará ante Emiratos Árabes Unidos, combinado que solo tiene una clasificación a Copas del Mundo: Italia 1990.

El encuentro se efectuará en el estadio Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi y será en un horario inusual, a las 8:15 de la mañana, hora hondureña.

Este será el séptimo encuentro del español José Francisco Molina como DT de Honduras. Su balance hasta el momento es de tres derrotas, dos empates y una victoria.

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Las caídas se dieron ante Argentina, Surinam y Martinica; se le ganó a Jamaica en Kingston y se empató ante Perú y Jamaica, en Tegucigalpa.

Honduras agendó este encuentro y uno ante Kuwait el 17 de noviembre en Kuwait tras no obtener el boleto a los cuartos de final de Liga de Naciones. La Bicolor quedó por debajo de Guatemala, Jamaica y Surinam (los tres con 7 puntos) y se tuvo que conformar con un cuarto puesto con 4 unidades.

Este viernes la "H" enfrentará a una selección que está ubicada en el puesto 66 del ranking FIFA, mientras Honduras es 67, por lo que una victoria haría que el combinado nacional escale posiciones.

Una baja que tendrá Honduras es Bryan Róchez, quien no pudo atender la convocatoria por temas de papeleo en Portugal; ante ello se llamó a Roberto Osorto del Real España. Tampoco estará Kervin Arriaga que pidió no ser convocado momentáneamente.

La Bicolor entrenó hoy en Abu Dabi. Luis Palma y Dereck Moncada son dos de los referentes de la H.

La Bicolor entrenó hoy en Abu Dabi. Luis Palma y Dereck Moncada son dos de los referentes de la "H".

(Foto: Cortesía FFH)

De cara a este juego y el siguiente ante Kuwait, el DT José Francisco Molina podrá echar mano de cuatro jóvenes que posteriormente se irán al Mundial Sub-17: Mike Arana de Real España, Kevin Pérez de Génesis, Kevin Gyamfi de las inferiores del Espanyol de España y Diego Matute de las inferiores del Celta de Vigo, siempre en España.

Este día, Molina declaró sobre el amistoso: "Será un partido complicado porque ellos tienen futbolistas de origen argentino, brasileño, africano y con un gran entrenador. Nosotros intentaremos seguir implementando nuestro modelo de juego y competir esa tenencia de balón; creo que será disputado".

El cotejo podrá verse por Deportes TVC y EL HERALDO te llevará el minuto a minuto.

Convocatoria de Honduras:

Porteros: Edrick Menjívar — CD Olimpia, Alex Güity — Lobos UPNFM y Enrique Facussé — Juticalpa FC.

Defensas: Denil Maldonado — Rubin Kazan, Giancarlo Sacaza — FC Motagua, Kevin Pérez — Génesis PN, Julián Martínez — FC Alverca, Darlin Mencía — Montevideo, Clinton Bennett — CD Olimpia, Nathanael Martínez — Marathón, Joseph Rosales — Austin FC y Kevin Gyamfi — RCD Espanyol.

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Volantes: Diego Matute — Celta de Vigo, David Ruiz — New York Red Bulls, Alejandro Reyes — FC Motagua, Edwin Rodríguez — CD Olimpia, Luis Palma — Lech Poznań, Deiby Flores — Luanda, Jonathan Rubio — Luanda, Roberto Osorto — Real España y Rigoberto Rivas — Kocaelispor.

Delanteros: Dereck Moncada — FC Lugano, Keyrol Figueroa — Port Vale FC, Erick Puerto — BATE Borisov, Alenis Vargas — Manisa FK y Mike Arana — Real España.

Ficha:

Emiratos vs Honduras: Viernes 13 de noviembre a las 8:15 AM, hora hondureña. Transmisión de TV por Deportes TVC.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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