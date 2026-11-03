Mike Arana: La joya de la Rivera Hernández que dribló el peligro para hacer historia en el fútbol

San Pedro Sula, Honduras.- Las empolvadas, concurridas y conflictivas calles de la colonia 6 de Mayo en la Rivera Hernández lo vieron crecer y correr detrás de un balón desde sus cortos 3 años. Lo que ofrece el mundo oscuro del sector alguna vez lo pudieron haber tentado, pero él los dribló porque siempre tuvo claro que Dios y sus padres tenían otro destino para su vida. Hoy, Marvin (papá) y Marilyn (mamá) pueden decir: “misión cumplida” porque el menor de sus cuatro hijos, al que los vecinos le decían “ese cipote tiene talento”, el que de pequeño pedía tacos de fútbol antes que carritos o juguetes, está labrando su historia y con pasos agigantados a pesar de su edad.

Y es que Mike Anderson Arana Meléndez, con 17 años de edad, es pieza importante del Real España, está camino a disputar su segundo mundial juvenil con Honduras, sabe que es hacer goles en Liga Nacional y por si fuera poco tiene el título de ser el futbolista más joven en debutar con la Bicolor Nacional en toda la historia.

Sus inicios

“Para llegar a la meta hay que luchar. Todo es sacrificio”, expuso su madre, quien dejo de hacer trenzas a las chicas y chicos de la comunidad, una labor a la que se dedicaba desde que era adolescente, para caminar decenas de cuadras junto al soñador Mike a sus partidos y entrenamientos. Ahora para no perder la practica solo peina a sus hijos y a algunos de los compañeros en la Máquina. Las cosas buenas siempre les pasan a las personas correctas. Arana comenzó sus aventuras formativas en este deporte con la Academia Centuriones, pero fue en Pumas donde conoció a su segunda familia. Ahí conocieron a Chico Bruck, una persona querida por ellos, él se ofreció para ir a traer y a dejar al pequeño talento y su madre todos los días, ese gesto fue tan útil para que hoy estemos hablando de un jugador profesional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mike ha sido pequeño de estatura, pero con una ambición enorme, con solo siete años se montó a un avión sin sus padres para perseguir lo que tanta ama. “A él lo invitaron a un partido a Miami y yo decía: ‘mi hijo está pequeño para que viaje solo’ y le pregunté vos crees que tenés capacidad para irte sin mamá ni papá, solo tenía 7 años por cumplir ocho, y me dijo: sí, mamá yo me voy”, recordó Marilyn. El fútbol siempre fue su gran objetivo a tal grado que esperaba con ansias salir del kínder para llegar a casa y ponerse los tacos y el uniforme de la Selección de Honduras de su hermano mayor, le quedaba enorme, pero lo portaba con mucho orgullo, así como que presentía que su camino iba en esa dirección.

Más de 400 goles

Las habilidades del zurdo han sido natas desde niño, en prácticamente todas las categorías de Ligas Menores se hizo del trofeo de máximo goleador; U-8, U-10, U-14, U-18 e Intermedia. Era una pesadilla para las defensas rivales. “Mike en la U-8 metió 90 goles, en la U-9 se quedó con 89 goles. Hubo un partido donde él metió 19 goles con 7 años. Luego con la edad de 12 años lo pasamos a jugar a la U-14 y aún en la 14 fue campeón de goleo, después avanzó a las U-16 con 14 años y lo mismo. Hubo dos torneos de intermedia donde Arana fue goleador con 16 y 18 goles. Ahí están esos trofeos”, contó Cristobal Bu, uno de los grandes mentores de Mike. Esas dianas eran tan apetecidas por los dueños de equipos menores que a los padres les ofrecían refrigeradoras, juegos de sofás, estufas y otros electrodomésticos para que les entregaran los papeles y fueran federados con ellos.

Nació en su casa

La promesa del Real España es tan propia de la Rivera Hernández que no nació en un hospital como la mayoría de los bebés. Su madre Marilyn dio a luz en su casa de habitación porque se había enojado con su esposo Marvin la noche que estaba con fuertes dolores y no le quiso decir que su segundo hijo varón ya venía en camino. Sin embargo, ya el pequeño Mike estaba fuera y no le quedó más que dejar su resentimiento de lado para avisarle que debía ir por una partera para que quitarle el ombligo. Todas estás situaciones han hecho que el muchacho sea muy querido y cuidado por todos los habitantes del lugar. Para los niños es un ejemplo a seguir, mientras elaborábamos está historia pararon la potra que jugaban en el campo de la colonia para sentarse y escuchar con atención las palabras del jugador y su familia. El nombre de Mike es sustituido por el de Lamine Yamal en su colonia y entre sus padres, haciendo referencia a la admiración que le tiene al crack del Barcelona y a sus ciertas cualidades futbolísticas. “Vos sos mi Lamine Yamal, hijo, con goles o sin goles vos sos el mejor de aquí y nadie me lo quita de la cabeza”, le decía la mamá a Mike en plena entrevista.

El agradecimiento de Arana con sus padress

Muchos jóvenes quieren llegar a ser profesionales para llevar una vida llena de lujos, pero Mike quieren cumplir sus objetivos para “comprarles una casa a mi mamá y mi papá porque sé todo el sacrificio que han hecho por mí”. Contábamos que su madre dejo de peinar para acompañar su sueño, pero su papá no podía ser parte del camino desde un lado más cercano porque debía trabajar para llevar el sustento a casa.