Posturas encontradas de tres bancadas en el CN condicionan las reformas electorales

Pese a que existen múltiples iniciativas presentadas ante el pleno, la división de posturas entre las principales bancadas políticas ha ralentizado la construcción de consensos mínimos en torno a temas como la segunda vuelta y la integración de mesas.

La Comisión de Asuntos Electorales trabaja contra reloj en la elaboración del dictamen final, el cual requiere el respaldo de una mayoría calificada de 86 votos para su aprobación dentro del hemiciclo.

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional (CN) afronta un escenario de incertidumbre y falta de acuerdos para la aprobación de un paquete de reformas electorales profundas previo a la finalización de la presente legislatura.

El marco de reformas impulsado por el Partido Nacional, expuesto por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, prioriza la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) con participación de la sociedad civil.

De igual manera, la bancada nacionalista plantea aplicar sanciones penales y administrativas a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que impidan el cuórum, buscando además la entrega de resultados oficiales el mismo día de la jornada electoral.

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No obstante, la dirigencia de la bancada oficialista advirtió que la falta de voluntad política entre los sectores representados dificulta la consolidación de cambios sustanciales antes de la fecha límite.

Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, expresó que se está trabajando en el dictamen para ser presentado en los próximos días.

Además, dijo que se buscan hacer reformas para que no se repitan los hechos de las últimas elecciones.

Por su parte, el Partido Liberal fijó su postura oficial rechazando la propuesta de ciudadanización completa, argumentando que la medida podría vulnerar el proceso mediante el uso de recursos estatales y la infiltración de simpatizantes oficialistas bajo la figura de veedores.

La representación liberal condicionó su respaldo al sometimiento de la segunda vuelta electoral como norma permanente y a la creación de un sistema de transmisión de resultados propio y definitivo para el órgano electoral.

"Hay unanimidad en la bancada referente a la segunda vuelta. Esperamos que en las próximas horas salga ya un comunicado oficial del partido anunciándole al pueblo hondureño que esa es la principal reforma electoral que nosotros vamos a impulsar", dijo Johsy Toscano, diputado del Partido Liberal.

El diputado agregó que la propuesta para que el CNE no dependa de licitaciones de última hora es vital para garantizar la confianza institucional durante los procesos electorales de la nación.

"Creemos que el sistema de transmisión es fundamental, es una de nuestras principales reformas electorales con la segunda vuelta electoral", aseveró Toscano.

A la pugna entre las bancadas mayoritarias se sumó la posición del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos representantes anunciaron que no respaldarán ninguna modificación legislativa al cuerpo de la Ley Electoral.

La bancada de oposición condicionó cualquier debate técnico a la previa restitución y nombramiento de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras haber sido removidos de sus cargos mediante juicio político.

Frente a esta coyuntura parlamentaria, analistas políticos remarcaron que el ambiente actual evidencia la carencia de un diálogo nacional inclusivo que contemple a los líderes partidarios, la academia y los sectores sociales.

Los expertos indicaron que las modificaciones que logren concretarse en la presente legislatura serán de carácter administrativo y no responderán a transformaciones de fondo.

"A los propietarios de los partidos hay que ir a buscar a su casa para tomar las decisiones y esos todavía no se han pronunciado, por eso es difícil determinar que ya van a ser aprobadas las reformas", expresó Tulio Mariano González, analista político.

El especialista sostuvo que la discusión sobre la segunda vuelta requiere mayor madurez institucional y un análisis riguroso de la realidad política nacional antes de su eventual implementación.

"La segunda vuelta para Honduras, poniendo los pies sobre la tierra, no va a ser posible para el próximo proceso electoral", sentenció González.