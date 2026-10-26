Reformas electorales son prioridad y serán aprobadas este año, afirma Tomás Zambrano

Dentro de los aspectos que concentran mayor respaldo de los legisladores, destaca el fortalecimiento operativo en el funcionamiento del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), incorporando sanciones severas contra los consejeros que se ausenten de las sesiones o intenten boicotear el desarrollo normal del proceso democrático.

La Comisión de Asuntos Electorales recibió instrucciones directas de la presidencia legislativa para acelerar la elaboración del dictamen correspondiente y priorizar aquellos puntos donde existe coincidencia previa entre las bancadas para evitar frenos en el debate.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional fijó como meta prioritaria la aprobación de un paquete de reformas electorales sustancial y significativa antes del próximo 20 de diciembre , impulsando consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en la cámara para alcanzar el respaldo constitucional de 86 votos.

De igual forma, la iniciativa plantea la urgente modernización del sistema de transmisión de resultados preliminares, tomando como referencia los estándares tecnológicos de agilidad implementados recientemente en comicios de otros países de la región sudamericana.

"El tema electoral es prioridad; le hemos dicho al compañero Antonio Rivera Calleja, presidente de la comisión, que acelere el dictamen y que presente los temas en los que existe un consenso para poder obtener los 86 votos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

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El titular del Legislativo enfatizó que la apuesta principal del proyecto busca garantizar la transparencia absoluta de los escrutinios y brindar certeza ciudadana la misma noche de las votaciones nacionales.

"A eso le tenemos que apostar, a transparentar el resultado, a darle confianza y certeza y que el mismo día exista seguridad democrática al tener los resultados", afirmó Zambrano.

Pese a los avances en la agenda común, la discusión técnica mantiene bajo análisis otros planteamientos que generan posturas encontradas entre las bancadas, tales como la implementación de la ciudadanización de las mesas receptoras de votos.

Asimismo, se mantiene en debate la posibilidad de desfasar las fechas de las elecciones para alcaldes y diputados respecto a los comicios presidenciales, mientras que la propuesta de la segunda vuelta electoral no reúne los votos requeridos para su viabilidad legal.

"Estaríamos a la espera del dictamen y lo que le apostamos es que esta comisión electoral nos presente este dictamen este año y apostarle que antes del 20 de diciembre podamos tener aprobada una reforma sustancial", aseveró el titular del Congreso Nacional.