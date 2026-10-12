Congreso acelera unificación de reformas electorales para llevar paquete al pleno

Tegucigalpa, Honduras.- Con tres grandes paquetes de propuestas sobre la mesa y el calendario legislativo avanzando, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional se prepara para entrar de lleno en la discusión de las reformas que buscan evitar que se repitan las dificultades registradas en las elecciones de 2025. La meta es unificar los planteamientos y presentar un paquete de reformas al pleno en noviembre, aunque los acuerdos dependerán de las bancadas. Flavio Nájera, diputado del Partido Demócrata Cristiano (DC), explicó que las iniciativas ya presentadas ofrecen una base para construir cambios a la Ley Electoral, pero advirtió que será necesario negociar los puntos que requieren mayorías calificadas y alcanzar consensos entre las fuerzas políticas.

“Esperemos poder construir un paquete de reformas sustanciales que puedan llenar las expectativas tanto de la sociedad como de los partidos políticos”, expresó Nájera. El primer paquete fue elaborado por expresidentes, exconsejeros y exmagistrados de los organismos electorales y presentado por Nájera ante el Congreso el 22 de julio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El documento reúne más de 70 modificaciones a la normativa electoral y plantea cambios para fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la organización de los comicios. El segundo planteamiento fue presentado por Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, en agosto. Incluye modificaciones relacionadas con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE); las responsabilidades y sanciones para los consejeros que se ausenten injustificadamente; la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV); los escrutinios especiales, y la transmisión de resultados preliminares. La tercera propuesta llegó el 21 de septiembre, impulsada por la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales, integrada por organizaciones de la sociedad civil y con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres. El documento contiene 87 planteamientos distribuidos en cinco bloques, que abarcan diferentes áreas del sistema electoral, entre ellas la administración de las elecciones, la participación política y el financiamiento. Además de esos tres paquetes, el Congreso ha recibido propuestas de diputados de distintas bancadas. Entre los nombres mencionados durante el proceso figuran Yuri Sabas, Iroshka Elvir y Luz Ernestina Mejía, cuyos planteamientos también forman parte de las discusiones sobre los cambios que necesita el sistema electoral.

Segunda vuelta sigue en duda