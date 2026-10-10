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Congreso Nacional retoma sesiones este lunes 12 de octubre

Las reformas electorales, el Presupuesto General de 2027 y varios dictámenes pendientes marcarán la agenda legislativa, que también incluirá un Congreso Móvil en Danlí

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 09:40
Congreso Nacional retoma sesiones este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre se retoman las sesiones del pleno del Congreso Nacional.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados del Congreso Nacional volverán al pleno este lunes 12 de octubre, a las 4:00 de la tarde, luego de casi dos semanas sin celebrar sesiones.

Entre los principales temas pendientes figuran las reformas electorales, la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2027 y varios dictámenes que esperan aprobación.

El presupuesto del próximo año será uno de los asuntos de mayor interés, debido a que su discusión requiere revisar las asignaciones previstas para las instituciones públicas y las prioridades de gasto del Estado.

La convocatoria fue extendida a los congresistas de todas las bancadas para retomar la discusión de los asuntos pendientes.

La última sesión se celebró el martes 29 de septiembre. Desde entonces, el Legislativo no ha vuelto a reunirse en pleno debido al feriado Morazánico.

Con el retorno de los diputados se reanudará la actividad parlamentaria en una semana que también tendrá una jornada fuera de la capital.

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Además de las sesiones del lunes y martes, el Congreso Nacional se trasladará el miércoles 14 de octubre a Danlí, El Paraíso, para celebrar el primer Congreso Móvil de la actual legislatura, una modalidad que busca llevar el trabajo legislativo a la región oriental del país.

La jornada permitirá que los diputados desarrollen actividades en el interior del país y conozcan las necesidades de la población de esa zona.

El retorno al pleno también permitirá que las comisiones legislativas continúen con el análisis de propuestas y dictámenes que deben completar su trámite antes de llegar a votación.

Con las sesiones previstas para esta semana, el Congreso Nacional retomará su agenda legislativa, que incluye reformas electorales, asuntos presupuestarios y otros proyectos pendientes.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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