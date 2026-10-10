Congreso Nacional retoma sesiones este lunes 12 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados del Congreso Nacional volverán al pleno este lunes 12 de octubre, a las 4:00 de la tarde, luego de casi dos semanas sin celebrar sesiones.

Entre los principales temas pendientes figuran las reformas electorales, la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2027 y varios dictámenes que esperan aprobación.

El presupuesto del próximo año será uno de los asuntos de mayor interés, debido a que su discusión requiere revisar las asignaciones previstas para las instituciones públicas y las prioridades de gasto del Estado.

La convocatoria fue extendida a los congresistas de todas las bancadas para retomar la discusión de los asuntos pendientes.

La última sesión se celebró el martes 29 de septiembre. Desde entonces, el Legislativo no ha vuelto a reunirse en pleno debido al feriado Morazánico.

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Con el retorno de los diputados se reanudará la actividad parlamentaria en una semana que también tendrá una jornada fuera de la capital.