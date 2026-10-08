Congreso va a socialización del Presupuesto 2027 con gasto corriente en la mira

El documento fue remitido a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, que deberá iniciar las jornadas de análisis y socialización con las bancadas y diferentes sectores de la sociedad civil.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo asciende a 455,374.8 millones de lempiras , unos 11,039 millones más que el presupuesto aprobado para 2026, lo que representa un incremento aproximado del 2.5%.

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de la República para 2027 entra en una nueva etapa en el Congreso Nacional, donde la discusión estará marcada por el tamaño del gasto público, la contención de los gastos de funcionamiento y la asignación de más recursos a inversión y programas prioritarios.

Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, adelantó que la intención de la junta directiva es avanzar con el proceso durante las próximas semanas y aprobar el decreto antes de mediados de diciembre, para que el país cuente con el instrumento financiero para el siguiente ejercicio fiscal.

"Ya fue turnado a la Comisión de Presupuesto y esperamos que esta semana que viene empiecen a socializar este proyecto. Es una ley que esperamos aprobar antes del 15 de diciembre y que va de acuerdo con la realidad del pueblo hondureño", dijo.

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El planteamiento oficial establece que el incremento presupuestario será moderado y se concentrará en áreas consideradas prioritarias por la administración de Nasry Asfura. Entre ellas figuran educación, salud, seguridad, infraestructura y generación de empleo, además de la inversión pública en sectores estratégicos.

"El presupuesto solo aumenta 11,000 millones de lempiras y va específicamente en cinco áreas que se están fortaleciendo: educación, salud, seguridad, infraestructura y generación de empleo", explicó Ledezma.

Uno de los argumentos del oficialismo para defender el proyecto es el mantenimiento de la disciplina fiscal. La propuesta presupuestaria establece como referencia un déficit del Sector Público No Financiero equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), en línea con la ruta de consolidación fiscal planteada por las autoridades.

La discusión, sin embargo, no se limitará al monto global. Uno de los puntos que deberá revisar la Comisión de Presupuesto es cuánto dinero se destinará al funcionamiento del aparato estatal y cuánto a inversión, especialmente ante los cuestionamientos recurrentes sobre viáticos, vehículos y otros gastos administrativos.

"El presidente Asfura ha sido amplio y responsable en ese sentido. Ha pedido que tenemos que cuidar cada lempira que paga el pueblo hondureño con sus impuestos", agregó Ledezma.

La preocupación por el gasto corriente también está sobre la mesa del Poder Ejecutivo. En una reunión celebrada el 6 de octubre en Casa Presidencial, se informó que el Ejecutivo analiza reducir este tipo de gasto en 2027 para abrir espacio a una mayor inversión pública, mientras da seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria de las diferentes instituciones.

El planteamiento adquiere relevancia porque el presupuesto de 2026 destinó 116,363.5 millones de lempiras al grupo de servicios personales, equivalente al 26.2% del presupuesto general de ese año.

"El martes se reunió con todos los ministros y directores de los entes estatales. No solamente les está pidiendo reducir estos gastos, sino también ser más eficientes, aumentar la inversión pública y, por ende, darle mejores resultados al pueblo hondureño", agregó Ledezma.

El proceso también permitirá revisar si las asignaciones planteadas por el Ejecutivo responden a las necesidades de cada institución y si los recursos destinados a inversión cuentan con respaldo suficiente para convertirse en obras y servicios durante 2027.

La meta del Congreso Nacional es aprobar el Presupuesto General de la República de 2027 antes de que termine el año, según lo adelantado por Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.