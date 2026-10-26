Mesa técnica ampliada revisará a diario los pagos pendientes a los médicos

Tegucigalpa, Honduras.- La mesa técnica ampliada entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) comenzó este lunes con la revisión de los salarios atrasados de los profesionales de la medicina, con prioridad en los médicos que trabajan bajo la modalidad de interinato. Luego de casi 50 días de protesta por parte del gremio médico, las partes alcanzaron acuerdos e instalaron la mesa técnica, que tiene como objetivo agilizar la verificación de los expedientes y avanzar en el pago de las obligaciones pendientes del gremio. El doctor Héctor Carranza, integrante de la mesa técnica del CMH, explicó que el trabajo se concentra inicialmente en los médicos interinos, mientras que los casos de los profesionales por contrato se revisan para identificar quiénes todavía no han recibido sus salarios.

El galeno explicó que los 727 casos contabilizados inicialmente incluían tanto a médicos por contrato como a interinos. Sin embargo, durante el fin de semana se efectuaron pagos a varios profesionales contratados, por lo que ahora se verifica cuáles continúan pendientes y cuáles corresponden a interinatos.

Como parte del mecanismo de trabajo, los representantes del Gobierno y del CMH acordaron realizar cortes diarios a las 6:00 PM para informar cuántos expedientes han sido revisados, cuántos pagos se han concretado y qué casos continúan pendientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El propósito es medir los avances de la mesa técnica y determinar cuánto se ha logrado reducir la deuda salarial con los profesionales de la medicina. Carranza señaló que la prioridad es resolver los casos documentados y avanzar progresivamente en la atención de los interinatos, que representan uno de los principales problemas que enfrenta el gremio. El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, también informó que la mesa dará seguimiento diario a los expedientes para establecer cuántos médicos pasan a la fase de pago y cuántos continúan a la espera de una respuesta. El Gobierno ha planteado como objetivo que durante esta semana saldar las deudas salariales con los médicos que en algunos casos acumulan entre seis y nueve meses sin recibir sus pagos.

