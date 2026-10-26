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250 vehículos y motos podrían pasar a reciclaje tras cumplir 90 días retenidos

Unos 250 vehículos y motocicletas permanecen en los planteles municipales de la capital y, dentro de un mes, las primeras unidades podrían entrar al proceso de disposición final

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 13:31
250 vehículos y motos podrían pasar a reciclaje tras cumplir 90 días retenidos

Los propietarios tienen cerca de un mes para anticiparse al vencimiento del plazo de las primeras chatarras retenidas en la capital, donde la Alcaldía contabiliza 250 vehículos y motos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene alrededor de 250 vehículos y motocicletas en condición de chatarra en sus planteles, unidades que podrían entrar en un proceso de disposición final dentro de un mes, cuando comiencen a cumplir los 90 días establecidos para permanecer retenidas sin ser reclamadas.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que los automotores forman parte de la operación Cero Chatarra, iniciada el pasado 17 de agosto, con la que las autoridades municipales buscan retirar de las calles vehículos abandonados y en mal estado.

“En la chatarrera hay 250 entre vehículos y motos”, detalló el edil al referirse a la cantidad de unidades que permanecen bajo resguardo municipal en los diferentes planteles.

Aunque la cifra ronda las 250 unidades, todavía ninguna ha cumplido los tres meses desde el inicio de la operación, por lo que aún no se ha llegado al momento de ejecutar el procedimiento de disposición final de los automotores que no sean reclamados.

De acuerdo con los plazos establecidos por la Alcaldía, las unidades que permanezcan más de 90 días sin ser reclamadas podrán ser evaluadas para determinar su condición y establecer si corresponde incorporarlas al proceso de reciclaje.

El director de la Policía Municipal, César Castellanos, explicó que los decomisos continúan a diario, debido a que las autoridades encuentran vehículos abandonados en diferentes sectores de la capital.

“A diario decomisamos aproximadamente 15 vehículos”, manifestó Castellanos. El funcionario indicó que entre las unidades retenidas hay carros abandonados y chatarras cuyos propietarios se han desentendido de ellos, situación que obliga a las autoridades a trasladarlos para liberar los espacios públicos.

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Uno de los lugares donde permanecen estos automotores es el plantel municipal ubicado en la Cerro Grande, zona 8, que tiene aproximadamente dos meses de funcionamiento, según los agentes municipales encargados de su vigilancia.

En este plantel, las unidades todavía deben completar el plazo establecido antes de que pueda determinarse cuáles cumplen las condiciones para avanzar hacia la disposición final.

Los propietarios que deseen recuperar sus automotores deben pagar las sanciones correspondientes. Según los agentes municipales, el cobro por estacionamiento es de 100 lempiras diarios, mientras que el servicio de grúa tiene un costo de 2,000 lempiras.

Los agentes también señalaron que el monto total depende de la infracción cometida y del tiempo que la unidad permanezca en el plantel. En el caso descrito por los uniformados, los cargos pueden alcanzar los 4,000 lempiras, a los que se suma el cobro diario por estacionamiento.

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En cuanto a la seguridad, los policías aseguraron que el espacio permanece vigilado las 24 horas del día, los siete días de la semana, para resguardar los vehículos y motocicletas decomisados. También explicaron que, cuando un automotor es retenido, se deja un acta con información sobre el lugar al que debe acudir su propietario para recuperarlo.

Las primeras motos chatarras decomisadas por la Alcaldía cumplirán 90 días en noviembre tras iniciar la operación municipal.

Las primeras motos chatarras decomisadas por la Alcaldía cumplirán 90 días en noviembre tras iniciar la operación municipal.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

La distribución de las unidades depende de sus características y de las condiciones en las que fueron encontradas. Por ejemplo, algunos autobuses y mototaxis son trasladados a otros planteles como La Antigua Penitenciaría Central, mientras que los vehículos abandonados y en condición de chatarra suelen llevarse a la Cerro Grande.

Mediante un comunicado, la Alcaldía informó que los vehículos y motocicletas decomisados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que permanezcan más de 90 días sin ser reclamados podrán ingresar al proceso de disposición final para su reciclaje, de acuerdo con la normativa legal vigente.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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