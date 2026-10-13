Policía Municipal suma 156 vehículos chatarra y abandonados decomisados

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal del Distrito Central acumula 156 vehículos decomisados en barrios y colonias de la capital como parte de los operativos para retirar automotores abandonados y en condición de chatarra que ocupan espacios públicos.

Las unidades permanecen en predios municipales, entre ellos una chatarrera ubicada en la salida a Olancho, en el sector de Cerro Grande, zona 8, donde las autoridades mantienen parte del inventario de los bienes retirados durante las intervenciones.

El director de la Policía Municipal, César Castellanos, detalló que el inventario incluye 46 motocicletas, 18 vehículos propiedad del Estado y cinco cabinas del tren navideño pertenecientes a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La lista también contempla dos remolques, cuatro casetas decomisadas y una plataforma utilizada para grúas, además de los automotores trasladados desde diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.

Durante los operativos realizados este martes 13 de octubre, los agentes decomisaron otras 10 unidades que se encontraban en calidad de abandono en distintos sectores de la ciudad. El grupo estaba integrado por ocho vehículos y dos motocicletas.