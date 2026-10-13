Policía Municipal suma 156 vehículos chatarra y abandonados decomisados

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal del Distrito Central acumula 156 vehículos decomisados en barrios y colonias de la capital como parte de los operativos para retirar automotores abandonados y en condición de chatarra que ocupan espacios públicos.
Las unidades permanecen en predios municipales, entre ellos una chatarrera ubicada en la salida a Olancho, en el sector de Cerro Grande, zona 8, donde las autoridades mantienen parte del inventario de los bienes retirados durante las intervenciones.
El director de la Policía Municipal, César Castellanos, detalló que el inventario incluye 46 motocicletas, 18 vehículos propiedad del Estado y cinco cabinas del tren navideño pertenecientes a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La lista también contempla dos remolques, cuatro casetas decomisadas y una plataforma utilizada para grúas, además de los automotores trasladados desde diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela.
Durante los operativos realizados este martes 13 de octubre, los agentes decomisaron otras 10 unidades que se encontraban en calidad de abandono en distintos sectores de la ciudad. El grupo estaba integrado por ocho vehículos y dos motocicletas.
De acuerdo con el reporte de Castellanos, cinco de los vehículos retirados fueron trasladados al antiguo parqueo de la Policía Municipal, mientras que las otras cinco unidades quedaron en el predio ubicado en la salida a Olancho.
Las intervenciones forman parte de las acciones municipales para recuperar calles, aceras y otros espacios públicos ocupados por automotores que permanecen estacionados durante largos períodos y dificultan la circulación de peatones y conductores.
Estos operativos comezaron hace más de dos meses y se enfoca en el decomiso de las chatarras en aceras y espacios públicos, pero antes se realizan inspecciones y notificaciones previas a los propietarios, quienes disponen de un plazo para retirar voluntariamente sus unidades antes de que las autoridades procedan con el decomiso.
En las primeras semanas del programa, la Policía intervino sectores como la colonia Centroamérica Oeste, la residencial Altos del Trapiche, Los Girasoles y la colonia Kennedy.
Los propietarios que no atiendan las notificaciones pueden exponerse al decomiso de sus vehículos y al pago de sanciones. Los costos pueden rondar los 4,000 lempiras, además de 100 lempiras diarios por el resguardo de cada unidad.
La Alcaldía también habilitó un mecanismo para que los ciudadanos denuncien automotores abandonados en sus comunidades. Los capitalinos pueden enviar fotografías, videos y la ubicación del vehículo mediante WhatsApp al número 8942-4892.