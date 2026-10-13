El desconocido equipo que sorprendió al Bayern Múnich en Champions League

Stavanger, Noruega.- El Viking Stavenger noruego, debutante en la Liga de Campeones, hizo historia este martes al conseguir su primer punto en esta competición, después de empatar (3-3) ante el Bayern al final de un partido que había dominado por 2-0 en la primera parte. Unos 45 minutos de resistencia y juego directo a la contra hizo soñar a los aficionados del Lyse Arena con una posible victoria ante el todopoderoso Bayern, que sufrió al final, ya con diez jugadores por la expulsión de Olise, para sacar un punto de Noruega. Dos tantos de Kane y otro de Luis Díaz fueron claves para la remontada truncada de los bávaros. En ocasiones, el fútbol guarda historias inverosímiles. En un campo de césped artificial y en el primer partido de su historia como local en la Liga de Campeones, el Viking escribió una de las páginas más doradas de su trayectoria con un empate ante uno de los clásicos de la competición. Pocos apostaban a que este club noruego, eclipsado la pasada campaña por el Bodo Glimt, la gran revelación de la 2025/2026, fuese a rascar un empate ante el campeón teutón.

Menos aún esperaban un inicio tan esperanzador. La presión local provocó un córner al primer minuto y el australiano Gianni Stensness se elevó en el área bávara para marcar el 1-0 para el delirio de la grada vikinga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El tanto tan tempranero justificó aún más la propuesta conservadora del Viking, que defendió en su campo ante un Bayern que avisó con varias oportunidades de peligro. El meta Östbo abanderó la resistencia noruega. Kane, Luis Díaz, Karl, Olise o Kimmich no acertaron en sus intentos. Mientras tanto, y, espoleados por los suyos, el Viking trató de aprovechar las contras para inquietar aún más a los bávaros.