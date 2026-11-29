Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este lunes 30 de noviembre.
De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido se debe a los trabajos de mantenimiento que habrá en los sectores en la lista.
De 9:00 a 10:00 am en Choloma, Cortés
Colonia Los Castaños, Demahsa (Maseca), Corrugados de Sula.
De 9:00 am a 3:00 pm en Choloma Cortés
Colonia Los Castaños
De 8:30 am a 4:30 pm en Comayagua, Intibucá y La Paz
Generadora Aurora, Generadora Cisa, Generador Corral De Piedra, Generador Arrendamiento Laois La Esperanza, Planes De Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago De Puringla, Las Delicias, Llano De La Cruz, Orovila, Ojos De Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Sanτα Ανα, Cabañas, El Palmar, Valle De Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascatoro, Las Delicias, Saca De Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales Chinacla, Nuevo Paraíso, El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerrón, Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, La Esperanza, Intibuca, Yamaranguila, San Marcos De La Sierra, El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Granade, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan De Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio De Vados, El Rosario, San Esteban.
De 8:30 am a 4:30 pm en La Paz y Comayagua
Ciudad De La Paz, Barrio La Granja, Barrio San Antonio, Alcaldía Municipal De La Paz, Banco Atlántida, Banco De Occidente, Plaza Montecristo, Hospital Y Clínica Montecillos, Registro Nacional De Las Personas, Mansucopa, Plaza Elena De Carías, Casa De La Cultura, Palacio Judicial De La Paz, Iglesia Los Dolores, Escuela Ramón Rosa, Escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, Iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, Eco Grupo S.A., Iglesia Nterdenominacional, Escuela Dionisio De Herrera, Iglesia De Dios Pentecostal, Escuela Adelina Martínez, Filtro De Agua Sanaa, Iglesia Católica La Ermita, Escuela Francisco Varela, Supermercado Star Line, Jefatura De Transito, Kínder Alicia De Elvir, Hospital Y Clínica La Paz, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Valladolid, La Tablazón, La Cañada, Agua Salada, Tepanguare, Piedras De Moler, El Astillero, Aldea Pacheco, El Playon, Piedra Parada, San Rafael, El Playoncito.
De 8:30 am a 4:30 pm en San Pedro de Tutule y Santa María, La Paz
Tierra Colorada, El Matasano, Las Huertas, El Naranjo, El Encinal, San Pedro De Tutule, San Miguel, Tierra Prieta, Concepción De Soluteca, Los Planes, Arenales, El Ocotal, Calabazas, Las Torres, Arenalitos, El Mango, La Peñita, Lepaguare, Lepasale, Agua Fría.
De 6:30 a 9:30 am en El Progreso, Yoro, y Tela, Atlántida
Aldea Las Delicias, Aldea Toyos, Aldea La 34, Aldea El Naranjo, Aldea El Aguacate, Aldea El Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias, Aldea Planes.
De 6:30 a 9:30 am en El Progreso y El Negrito, Yoro, Tela, Atlántida
Aldea Guaymón, Aldea Gonzalez Maldonado, Centro Turístico Tío Dolmo # 2, Aldea Pooler, Restaurante Valle Encantado, Aldea La Colorada, Restaurante Tío Dolmo, Palcasa, Aldea El Castaño, Aldea Guaymitas, Aldea Las Delicias Del Jute, Aldea La 40, Aldea La 28, Aldea La 29, Aldea Miller, Aldea San José Del Cayo, Aldea El Coco, Viveros De Hondupalma, Aldea La 36, Aldea San Antonio, Oficinas De Hondupalma, Col El Cristal, Col Lempira, Aldea La 37, Aldea Bellavista, Aldea La 35, Aldea Ciudad Guaymas, Santa Inés, Aldea La 39, Aldea Los Catrachos, Aldea Batán, Aldea Cebu, Aldea Estéreo De Indio, Aldea La Compuerta, Aldea Pajuiles, Aldea El Guay, Aldea Urraco Pueblo, Campo Cobahsa, Aldea Mocula, Aldea Birichichi, Aldea Esfuerzos De Jesús, Campo Paloma, Aldea Pavón 1 Y 2, Aldea Veracruz, Aldea Las Chumbas, Aldea La Fragua, Aldea Mezapa, Aldea Los Laureles, Aldea Las Tomasas, Aldea Toloa, Aldea Treinta Y Dos Y Medio, Sector Sur De Villa Franca.
De 6:30 a 9:30 am en Tela, Arizona y Esparta, Atlántida
(L309 Sector Lean), Gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, Talleres De Las Aldeas Sos, Col. Venecia, Col Villas Del Carmen, Col. El Edén, Bo. El Sauce, Aldea Lancetilla, Bo. El Campo Elvir, Bo. Miramar, Bo. La Bolsa, Maxi Despensa, Hospital Viejo Tela Integrado, Col. Grandt, Bo. Hiland Creek (Sur), Aldea Piedras Gordas, Aldea Cedros, Aldea Cabeza De Indio, Bo. El Retiro, Bo. La Laguna, Col, 15 De Septiembre, Rancho La Fortuna, Col. Las Lomas, Res. Florens, Col. Nuevo Amanecer, Aldea Km. 4, Col. Quebrada De Arena, Aldea El Boquete, Aldea La Ensenada, Bo. Delicias (Triunfo De La Cruz), Aldea Triunfo De La Cruz, Res. Mar Bella, Aldea Km. 7, Aldea Km. 8, Aldea Las Palmas, Aldea San Martin, Aldea 3 De Mayo Cedros, Aldea Km. 12, Matas Del Atlántico, Aldea La Leona, Aldea Hicaque, Aldea Planes De Hicaque, Aldea Planes De Tiburon, Aldea Km. 16, Aldea Km. 17, Aldea Sisama, Aldea San Francisco De Saco, Aldea Tiburones, Col, Ayala, Aldea Coloradito, Municipio De Arizona, Col, San Alejo (Arizona), Col. Brisas De Lean (Arizona), Aldea Santa María, Aldea La Suiza, Desvío Lean (Lean Hacia Arriba), Aldea El Empalme, Aldea Hilamo Nuevo, Aldea Hilamito, Aldea Hilamo Viejo, Aldea El Retiro, Aldea Mezapa, Col. El Edén (Mezapita), Aldea Mezapita, Generador Semsa, Generador Mangungo, Generador Matarras, Col. Reyes (Mezapita), Col. Suyapa (Mezapita), Aldea El Astillero, Aldea Matarras, Aldea Las Lomas, Aldea La Aurora, Aldea El Guayabo, Col La Guillén.
San José De Texiguat), Aldea San José De Texiguat, Aldea La Bomba, Aldea Nueva Florida, Col. Satélite (Nueva Florida), Aldea La Unión Santa Fe, Aldea Lempira, Aldea La Concepción, Aldea Buena Vista, Aldea Buena Vista (El Barro), Aldea La Yusa, Aldea El Astillero (Fábrica De Aceite Empacadora Del Atlántico), Aldea El Coco, Aldea Las Piedras, Aldea Santa Lucía, Aldea Mojimán, Aldea Cangelica Abajo Y Cangelica Arriba, Aldea San Juan Lempira, Aldea El Zapote, Aldea Las Delicias, Aldea Las Suyapas, Aldea Morazán, Aldea El Dorado, (Desvío Lean Hacia La Ceiba), Aldea Rio Chiquito, Aldea Barranquilla, (Desvío Lean Hacia Abajo), Aldea El Jazmín Arriba Y Jazmín Abajo, Aldea París De Leán, Aldea Flores De Lean, Aldea Las Delicias Del Cacao, Aldea Ceibita Way, Aldea El Sitio, Aldea Colorado Barra, Aldea Nueva Goo, Aldea Cayo Venado, Aldea Las Rositas, Aldea Sombra Verde, Aldea Campo Nuevo, Aldea Gachipilín, Aldea La Tarraloza (Esparta), Aldea Agua Caliente. (L309 Sector San Alejo): Col. Ruth García, Col, Milleniun Etapa Ii Y Iii, Aldea Km. 4 Carretera A Tornabé, Indura Beach Hotel And Resort, Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Aldea La Esperanza, Proyecto Colprosuma, Aldea La Esperanza Santiago, Col. Canadá (La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea Km. 7 (Sector San Alejo), Col. Buena Vista, Aldea El Junco, Col. Los Pinos (El Junco), Aldea El Guano, Aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, Aldea San Martín (El Jute), Aldea El Jute, Km. 14, Км. 15, Км. 16, Aldea El Milagro Etapa 1 Y 2, Aldea Arena Blanca, Aldea Cerritos, Aldea La Montañita, Aldea Citronela, Aldea La Ica, Aldea Buenos Aires, Col. Richard Wayfort, Aldea San Alejo, Aldea Los Patos, Aldea Los Cocos, Aldea Uluita, Aldea Morejen, Aldea Agua Blanca, Aldea Peiman, Aldea La Fortuna, Aldea La Unión, Aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), Aldea Agua Chiquita, Aldea Los Cerritos (Laguna De Los Micos).
En Tela, Atlántida
Hospital Tela Integrado, Zona Militar 4 Batallón, Col. 19 De Julio, Col, Solidaridad, Res. Yamil, Res. Venecia, Urbanización Venecia, Res. Las Palmas I Y Ii, Barrio Venecia, Aldeas Sos Infantiles, Col. Millenium Etapa I Y Ii, Urbanización Andino, Bo, Las Brisas, Bo. La Curva, Res. Porto Bello, Bo. Buena Vista, Col. 15 De Enero, Col. Sitraterco, Col. Romero Larios, Col Montefresco, Residencial Santa Isabel, Res. Zacapa, Col. San Alejo, Bo, El Paraíso, Col. 4 De Enero, Res. Pelican, Col Municipal, Col. Flores Del Paraíso, Col. Murillo, Aldea Nuevo San Juan, Aldea San Juan, Villas San Juan Del Mar, Villas Honduras Shores Plantation, Aldea Tornabé, Bo. Independencia, Hotel Villas Telamar Resort, Bo. Wabarich, Bo. Water Tank, Bo. La Isla, Bo. Los Profesores, Bo. El Centro (Norte), Barrio El Centro (Sur), Bo. San Antonio, Bo. San Jose, Col Ciudad Perdida, Bo. La Estación, Bo. Morazán, Bo. Suyapa, Bo. Buenos Aires, Col. Sitramedyhs, Bo. Lempira, Bo. Terencio Sierra, Col. Beatriz Thibaud, Bo. Hiland Creek (Norte).
En La Ceiba, Atlántida
Col. Los Bomberos, Res. Atlante, Col, Los Fuertes, Col. Buenos Aires, Unicath (Universidad Católica De Honduras), Col. Miraflores, Res, Las Colinas, Lomas De Buenos Aires, Col Merren, Col. Melgar # 2, Col. Villa H, Col. San Juanes, Bo. Mejia, Col. Bantral, Bo. Independencia, Col Los Portales, Bo. Solares Nuevos, Ave. Morazán Desde Centro Comercial Uniplaza Hasta La Funeraria San José, Bulevard 15 De Septiembre Desde Cementerio Bo. Mejía Hasta Esquina De Banco Central, Av. La República Desde Casa Rafael Hasta El Parque Central.
Col Dantoni, Col Edén, Col Sitrafa, Col Sitramedys, Col La Portuaria, Hospital Atlántida (Nuevo), Hospital Suizo Hondureño, Col. Sitramacsa, Col Piñanza, Col. Hondutel, Col. Esquipulas, Col Miramar, Col. La Culata, Col Villa Real, Col Los Locutores, Col. Alambra, Col. Sutrafco, Policía Nacional De Transito, Col El Dorado, Infop, Mercado San Jose, Uth, Plantel Enee, Col Los Maestros, Energía, Calle 8 Desde Zona Mazapán Hasta Banco De Occidente, Ave, La República Desde Hotel Paris Hasta Centro Penal, Ave. San Isidro Desde Burger King Hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Bo. Higuerito, Calle Desde El Centro Penal Hasta Colegio San Isidro, Hospital Euro-Honduras, Hospital Centro Médico.
Col. Lopez Bonito, Res. Pico Bonito, Col. Alemán Bendeck, Col Mitch, Col Narciso Hernández, Col. 9 De Septiembre, Col 13 De Abril, Col Elisia, Municipio De El Porvenir, Aldea Monte Video, Aldea De Burgos, Aldea El Pino (Desde Gasolinera Hacia La Ceiba), Aldea El Pino (Desde Gasolinera Hacia Tela), Aldea De Caracas, Aldea La Unión, Aldea Monte Pobre, Aldea El Bambú, Aldea Cáceres, Aldea El Gancho, Aldea Orotina, Aldea Saladito, Aldea Camelias, Aldea El Chorizo, Municipio De San Francisco, Col. Hyde, Escuela Jfk, Aldea San Francisco Viejo, Aldea La Frutera, 4.º Batallón De Infantería, Aldea Santa Ana, Caicesa, Aldea El Naranjal, Municipio De La Masica, Aldea La Cumbre, Col. Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, Aldea Monte Negro, Aldea Trípoli, Col Los Indios, Aldea Punta De Rieles, El Embarcadero, Aldea Tierra Firme, Aldea San Antonio, Aldea Agua Caliente, Aldea El Oro, Aldea San Juan Benque, Res. Villa Real, San Juan Pueblo, Hidroeléctrica Los Laureles, Hidroeléctrica Contempo, Col. Brisas De América, Aldea Siempre Viva, Aldea Lombardia, Aldea Piedra De Afilar, Flores De Italia, Mata De Guineo, La Libertad, Aldea El Suspiro, Aldea Los Cerritos, Aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, Municipio De Esparta.
Col Villa Linda, Col. Los Pinos, Col. Satélite, Col. Las Vegas, Bo. Danto, Col. Melgar #2, Col Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, Bombas Sanaa, Col La Esperanza, Col Yesenia Castillo, Col Dantillo, Col Villas Del Carmen, Col Las Delicias, Col San Juanes, Col. San Martín, Col. Las Flores, Col La Ponce, Col Montecristo, Col Ramón Leva (Barranco Chele), Res. San Gabriel, Leyde, Col Palmira, Res. Quinta San Fernando, Col. Casa Blanca, Col Villa Santa Lucía, Crila, Col. Bajos De Palmira, Col Trejo, Col Universidad, Col, Los Fotógrafos, Col Vista Al Mar, Col El Búfalo, Col. Gracias A Dios, Col Menonita, Col 26 De Junio, Col Lomas De Palmira, Iglesia Gran Comisión, Col. Rodas, Col Armenia Bonito, Curla, Aldea Armenia Bonito, Col Marisol 1 Y 2, Villa Romana, Col. Vista Palmira, Col Sitraleyde, Col Nueva Era, Aeropuerto Internacional Golosón, Col. Roberto Padilla, Col. Miramontes, Col. 15 De Septiembre, Col. Club De Leones, Col El Confite, Col Irías Navas, Col Villa Olímpica, Col. Carril Del 7, Col. Carril Del 8, Col Xochimilco, Col. Municipal, Col Bonitillo, Col Rivera Del Caribe, Col. Cerrato, Col. 1º De Mayo.
De 6:30 a 9:30 am en Olanchito y Arenal, Yoro
Coyoles Central, Luz Y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A Y B, Nombre De Jesús, Trojas 2, Trojas 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, Aldea Calpules, Aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo, Colonia Guadalupe.
Olanchito (Aldeas): Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Barbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Sabana.
De 6:30 a 9:30 am en Sabá y Tocoa, Colón
Saba (Colonias Y Barrios): Bo. Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Col. Alemán, Brisas De Monga, Centro De Sabá, Col La Castellana, Cholomena, Col Suiza, Col. Las Palmas, Col Palma Real, Col. Pradera I, Ii, Iii Y Iv, Col La Standard, Col, Bella Vista, Col Hábitat, Bo. Colombia, Montefresco, Coop, Saba, Saba (Aldeas): Uva Sureña, Nueva Surena, Elixir, El Esfuerzo Hondureno, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos De Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Aνα, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos De Agua Arriba Y Palos De Agua Abajo, Standard Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I Y Ii, Bohemia).
De 6:30 a 9:30 am en Yoro y Olancho
Olanchito (Colonias Y Barrios): Bo. El Centro, Col. Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas De Uchapa, 25 De Noviembre, Valle Fresco, Bo. La Estación, Col. Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 De Noviembre, 15 De Septiembre, 8 De Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 De Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo Y Arriba, Bo. Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, Bo. Abajo, Miranda Quezada, Hospital Anibal Murillo Escobar. Olanchito (Aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca De Mame, San Francisco, Piedra Del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas De Monga, 12 De Diciembre, Agua Caliente, 4 De Enero, Lomitas, 21 De Abril, Sabanas De Ceibita. Olancho (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas Del Norte, Carrizal Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa, El Cinco.