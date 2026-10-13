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Tres personas son asesinadas a balazos en el municipio de La Labor, Ocotepeque

Las autoridades investigan el asesinato de tres personas en La Labor, Ocotepeque, cuyas víctimas son dos hombres y una mujer que siguen sin identificar

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 16:24
Tres personas son asesinadas a balazos en el municipio de La Labor, Ocotepeque

El hombre habría atacado a balazos a tres miembros del hogar cuando estos intentaron impedir que se llevara por la fuerza a la joven Yenifer Polanco.

 Foto: Cortesía redes

Ocotepeque, Honduras.- Tres personas fueron asesinadas este martes 13 de octubre en la aldea Las Vegas, ubicada en el municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

Las víctimas serían dos hombres y una mujer, quienes permanecen en calidad de desconocidos.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, el presunto responsable del triple crimen sería un hombre conocido con el seudónimo de “El abuelo”, quien, según los datos preliminares, recibía techo y comida de la victimas.

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El hombre habría atacado a balazos a tres miembros del hogar cuando estos intentaron impedir que se llevara por la fuerza a la joven Yenifer Elizabeth Sosa Polanco.

Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades las que permitan esclarecer en que circunstancias ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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