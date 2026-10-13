Tres personas son asesinadas a balazos en el municipio de La Labor, Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Tres personas fueron asesinadas este martes 13 de octubre en la aldea Las Vegas, ubicada en el municipio de La Labor, departamento de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

Las víctimas serían dos hombres y una mujer, quienes permanecen en calidad de desconocidos.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, el presunto responsable del triple crimen sería un hombre conocido con el seudónimo de “El abuelo”, quien, según los datos preliminares, recibía techo y comida de la victimas.